Крав у Радивилові… надмогильні хрести

АВТОР · Березень 14, 2017Переглядів 28

Під час патрулювання міста 13 березня у поле зору працівників сектору реагування патрульної поліції потрапив чоловік, який ніс через місцевий парк у Радивилові надмогильний хрест. Перебуваючи напідпитку, пояснити його походження так і не зміг. Однак це встановили правоохоронці, розпочавши досудове розслідування за фактом наруги над могилою. Радивилів, кладовище

Зловмисника доставили у Радивилівське відділення поліції. Ним виявився непрацюючий 55-річний місцевий житель. Як встановили поліцейські, чоловік причетний до крадіжки ще двох металевих хрестів із могил на місцевому кладовищі. Їх виявили за місцем проживання затриманого. Чоловік, зіславшись на безгрошів’я, пояснив, що хотів їх здати на металобрухт, бо проживає сам, допомогти нікому і ледве зводить кінці з кінцями.

Відомості за фактом наруги над могилами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 297 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру у вчинених кримінальних правопорушеннях. Поліцейські також перевіряють його на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів, повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

http://vse.rv.ua/article/u-radivilovi-bezrobitnij-krav-npdgrobni-hresti.html

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