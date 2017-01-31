Крутий кар’єр – крута зйомка – загибель

Насамперед: з Дубенської райлікарні повідомили в поліцію про госпіталізацію із травмою живота 25-річного місцевого жителя. За кілька годин чоловік помер у медичному закладі.

Як повідомили з Дубенського відділу поліції, слідчо-оперативна група встановила, що того дня компанія дубенчан відпочивала неподалік піщаного кар’єру, що між селами Семидуби та Тростянець (аби розвіяти сумніви читачів: алкоголю там не було). Тут довгі круті спуски на санках. Окрім активного відпочинку, молодь розважалася фотографуванням на верхівці кар’єру.

Із показів очевидців: хлопець оступився і впав із висоти понад 12 метрів. Попри намагання лікарів, урятувати його не вдалося. За фактом загибелі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Судово-медичний огляд тіла назвав причиною смерті внутрішньо-черевну кровотечу та масивну крововтрату.