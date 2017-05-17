Кубок здобула ветеранська команда з Радивилова

У Радивилові на стадіоні «Колос» відбувся фінал кубка Радивилівського району «Весна-2017» між командами «Ветеран-Спринтер» міста Радивилів та ФК «Крупець». Цей матч прийшло подивитись чимало шанувальників футболу, який щодо видовищності гри та непоступливості в боротьбі за кожен м’яч виправдав усі їх сподівання. Футбол, який продемонстрували обидві команди, ряснів як голами, так і нереалізованими моментами та тримав у напрузі вболівальників обох команд до останньої хвилини зустрічі.

Першими рахунок відкрили футболісти команди «Ветеран-Спринтер». Після зіткнення двох футболістів – на газоні залишився гравець ФК «Крупець» Бадиляка Тарас, і хоча свисток арбітра мовчав, крупецькі футболісти на мить зупинились, чим вдало скористався нападник суперників Вітерук Михайло, забивши перший гол. Перших 20 хвилин гри ініціативою повністю володіла місцева команда, проте з середини першого тайму команда ФК «Крупець» її перехопила. Спочатку Чалик Артем зрівняв рахунок, а потім була маса втрачених гольових моментів, які створювали крупецькі футболісти. Після чого спрацювало футбольне правило: «Не забиваєш ти – забивають тобі». Під закінчення першого тайму гол забив ветеран футболу Гнатюк Едуард, зігравши на випередження після чудової передачі партнера. Отже, на відпочинок команди пішли при рахунку 2:1 на користь команди «Ветеран-Спринтер».

У другому таймі було чимало моментів для «взяття» воріт у гравців ФК «Крупець», однак лише на останніх хвилинах вони зуміли зрівняти рахунок. Мирончук Сергій вдало реалізував призначений пенальті за порушення правил у штрафному майданчику. Цей гол дав усім зрозуміти, що попереду ще 30 хвилин додаткового часу цікавого поєдинку.

Проте вирішальною в цьому запеклому поєдинку стала перша додана п’ятнадцятихвилинка, в якій гравці команди ФК «Ветеран-Спринтер» забили переможні голи. Спочатку відзначився Харчук Володимир, а потім оформив «дубль» Вітерук Михайло, забивши гол з одинадцятиметрової позначки.

Отож фінал завершився з рахунком 4 : 2 на користь команди «Ветеран-Спринтер», яка стала володарем кубка Радивилівського району з футболу «Весна-2017» та нагороджена грамотою і кубком. Кращим гравцем цього матчу було визнано Кусака Мар’яна (ФК «Крупець»), від імені районної ради його нагороджено грамотою та подарунком.

Микола Тацій. (З пошти Радивилів.info).