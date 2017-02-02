Куди прийти на розмову з депутатами облради

На сайті Рівненської обласної ради з’явилася інтерактивна карта прийому громадян депутатами ради. Усього громадських приймалень на карті позначено 68. Вказано, в які дні та години депутати обласної ради проводять прийом громадян з особистих питань. Є інформація і про депутатів від Радивилівського району.

Так, Грисюк Анатолій Іванович прийом громадян проводить у селі Крупці (вул. Старики, 58б), у понеділок – п’ятницю, з 09-ї до 18-ї год.;

Руцький Микола Миколайович – у Радивилівській райлікарні (вул. Садова, 4, інформаційно-аналітичний відділ), в останній четвер місяця, з 15-ї до 16-ї год.;

Стецюк Василь Федорович – також у райлікарні в Радивилові, в понеділок – п’ятницю, з 9-ї до 18 год.

На фото (зліва направо): А.ГРИСЮК, М.РУЦЬКИЙ, В.СТЕЦЮК.