Лауреати премії “За відродження Волині”

21 березня у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація бібліографічного покажчика “Лауреати регіональної краєзнавчої премії “За відродження Волині”, укладеного працівниками відділу акумуляції краєзнавчих документів та бібліографії Неонілою Кожан та Інною Козюхно.

Серед лауреатів цієї премії різних років – автор двох книг про Радивилів і численних краєзнавчих публікацій у збірниках та газетах Володимир Ящук, про нього теж уміщена стаття (стор. 117 – 128).

Є статті і про нині вже покійних Гурія Бухала, Григорія Дем’янчука, Івана Пащука, Василя Яноші, які часто бували на Радивилівщині, писали про неї в своїх краєзнавчих статтях і книгах.

На заході в бібліотеці Рівного були присутні члени Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України на чолі з її керівником Андрієм Жив’юком та всі не байдужі до історії рідного краю. Зустріч пройшла в цікавих розмовах і приємних спогадах.”Метри” пригадали свій минулий, нелегкий шлях, а молоді краєзнавці з цікавістю слухали і набиралися досвіду, як пише у Фейсбуці Ярослав Ковальчук.