Легенда повертається в Дубно з новою силою

Рок-фестиваль «Тарас Бульба – 2017» має стати головною подією літа.

Міфи хороші тоді, коли у них вірять. Те, що більшість українців (та багато людей по всьому світу) вірять у Тараса Бульбу, у те, що він героїчно привів сюди армію козаків зі Сходу. Що тут, під Дубном, розгорнулися широкі баталії, шекспірівська трагедія з Любов’ю і Зрадою та високий тріумф – упертого козацького Духу, Патріотизму і Перемоги.

Це чудово, бо дає нам шанс.

Потенційно «Тарас Бульба» – це найбільша туристична атракція Рівненщини, яка, за невеликих вкладень, здатна щорічно приводити до нас десятки, якщо не сотні тисяч туристів з усього світу.

Важливо, що цього року завдяки зусиллям групи ентузіастів ця козацька та пан-українська легенда знову оживе на Рівненщині. І з новою силою.

До нас повертається легендарний рок-фестиваль «Тарса Бульба».

Перший рок-фестиваль Незалежної України, який веде свою історію ще з 1991 року.

Було б надзвичайно правильно, якби місцева влада, у першу чергу Рівненська облдержадміністрація та обласна рада – допомогли перетворити його на знакову і символічну подію – для усієї України.

Між тим, організатори уже запустили сайт очікуваного усіма фесту, на якому, до речі, йде зворотний відлік часу.

На сьогодні, 17 березня 2017 р., до початку фестивалю залишається 119 днів.

Також запущено відповідні сторінки у Facbook і вКонтакті. Інформація всюди оновлюється постійно.

Як заявляють організатори, їхня мета – зібрати на сцені кращих представників української рок-музики у різних її проявах, зберігши при цьому головне – традиційний і визначальний дух «Тараса Бульби».

Понад 40 гуртів. Три сцени, літературний майданчик, кобзарі, джем-сейшени, майстер-класи, дитяча зона, якісний фуд-кор, екскурсії. І це лише невелика частина запланованого на цей фест.

Принциповим залишається місце проведення фестивалю – це Дубно.

Тут бився герой Тарас Бульба. Тут відбувалися абсолютно всі попередні фестивалі.

Ще одна незмінна деталь – конкурсна програма молодих українських гуртів.

Дата проведення фестивалю – 14-16 липня.

http://radiotrek.rv.ua/articles/na_rivnenshchynu_povertaietsya_naystarishyy_rokfestyval_ukrainy_214023.html