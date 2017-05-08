Легкоатлетичний пробіг вулицями Радивилова

АВТОР · Травень 8, 2017Переглядів 80

У місті Радивилові з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій cвітовій війні розпочалися святкові заходи. Сьогодні, 8 травня, у День пам’яті та примирення, проведено легкоатлетичний пробіг, який стартував із центрального майдану міста і завершився біля меморіалу Слави.

До пробігу долучилися вихованці і тренери Радивилівської комплексної дитячо-юнацької Радивилів, легкоатлетичний пробігспортивної школи, учні обох міських шкіл та пересічні жителі міста. Особливо слід відмітити педагогічний та учнівський колективи Радивилівського НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. №2 – ліцей» імені П.Стрижака, які у повному складі на чолі з керівником закладу Д.Денисюком взяли участь у зазначеному заході.

Напутнє слово перед учасниками пробігу на центральному майдані міста виголосив міський голова М.Карапетян, відмітивши сакральність значення для нашого народу Дня Перемоги, а уже на фініші заступник міського голови О.Пастух зустрів усіх учасників, натхненно подякувавши їм за чітку громадянську позицію та відданість традиціям пошанування героїв війни.

Спільно з учасниками пробігу представники органів влади, громадськості, ветерани, міська молодь поклали квіти до могил визволителям міста.

(Зі сторінки відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської ОТГ). Знімки можна переглянути на сторінці відділу.

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