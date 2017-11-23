Лікар із Радивилова: хворих у районі возять труповозом

Депутати Рівненської обласної ради Василь Стецюк та Андрій Бортнік вчинили суперечку на засіданні комунальної комісії.

Пан Стецюк, лікар Радивилівської райлікарні, обурювався, що пункт постійного базування швидкої допомоги у селі Зарічне вже півтора року не має нормального авто. За його словами, днями на трасі Київ-Чоп трапилася ДТП і потерпілих бригада швидкої привезла до лікарні у труповозі, автомобілі, що мав жахливий стан.

Свої претензії Василь Стецюк висловив головному лікарю обласного центру екстреної медичної допомоги Андрію Бортніку, закликаючи його поїхати і подивитися, чим возять хворих.

Пан Бортнік відреагував експресивно, запитуючи колег-депутатів, чому за останні чотири роки не було куплено жодного автомобіля “швидкої”.

— Як можна їздити на тому мотлосі? — дорікав пан Бортнік. Додав, що у Козині вже півтора року не їздить”Пежо”, бо потрібно було замінити двигун, кошти на який дали тільки у вересні. Нині затримка за майстернею, яка ремонтує авто.

Андрій Бортнік зазначив, що йому ремонтники обіцяли відремонтувати авто ще кілька днів тому, але так і не виконали роботу. Не підходять двигуни, які привозять. Вже чекають на четвертий.

Також пан Бортнік додав, що на ДТП виїздив 30-річний “Мерседес”, який належить районній лікарні, а не центру екстреної медичної допомоги, але яким наразі користується “швидка”.

Зазначив також, що нині в області є 138 авто швидкої: 51 УАЗ, 65 “Пежо” та 12 “Газелей”. Половина з них — у поганому стані. За словами Андрія Бортніка, щоб оновлювати автопарк, потрібно купувати 10-12 авто щороку.

(“Рівне вечірнє” – https://rivnepost.rv.ua/lenta_msgshow.php?id=80383).