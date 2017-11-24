Лист із минулого, розмова з Прем’єр-міністром та інше

У Крупецькій об’єднаній територіальній громаді відбувся семінар «Основи законодавства про запобігання корупції та конфлікту інтересів». Семінар організовали директор обласної громадської організації Комітету виборців України Олексій Горецький та консультант з правових питань Василь Курелас. У роботі семінару взяли участь депутати та трудовий колектив Крупецької сільської ради.

На дні діалогу з парламентом у Києві побував голова міської ради Радивилівської об’єднаної територіальної громади Микола Карапетян. Близько 300 представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України стали учасниками загальних зборів, які відбулись за участю Прем’єр-міністра України В.Гройсмана.

Народний депутат України Олександр Дехтярчук у ці дні зазначив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук: “Ознайомився з реалізацією наших спільних з владою Радивилівськоі громади проектів – облаштування двох тротуарів та заміни вікон у садочку “Сонечко”. Тротуар уздовж вулиці Паркової вже збудований, другий – у процесі виконання. Розпочинаються роботи з заміни вікон у садочку. Проекти вартістю в 1,5 млн. грн. Реалізовуються за рахунок коштів державної програми соціально-економічного розвитку територій”.

Послання з 1973 року відкрили в Хотинській школі імені Ігоря Свєшнікова. Капсула була прикрита табличкою з написом «Майбутньому поколінню 2017 р.» На цермонії були присутні голова райдержадміністрації О.Ващук, голова районної ради В.Кондик, начальник відділу освіти Т.Шуст, сільський голова В.Гонтар, випускниця 1973 року Г.Олінчук. Ясна річ, уявлення вчителів і учнів 1973 року про майбутнє односельчан і країни в основному не справдилися. Однак церемонія викликала особливі почуття. Лист з 1973 року передали в шкільний музей. А школярам 2041 року вчителі та учні підготували нове послання , – воно присвячене 50-річчю Незалежності України. У капсулі – флешка з презентацією школи, фотографіями учнів і вчителів, персоналу школи та листом майбутньому поколінню.

22 листопада біля села Ситне Радивилівського району (неподалік 66 км залізничної колії Львівської залізниці) місцевий житель знайшов мінометну міну калібру 82 міліметрів. Знахідка була часів Другої світової війни. Місце виявлення небезпечної знахідки взяли під охорону працівники поліції. Того ж дня співробітниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС області вибухонебезпечний предмет вилучили та знищили у спеціально відведеному місці. Під час додаткового обстеження прилеглої території піротехніки ДСНС більше боєприпасів не знайшли.

(За повідомленнями Інтернет-ресурсів).