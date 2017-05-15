З ініціативи громадських активістів Радивилівщини та за підтримки Радивилівської районної ради, відділу освіти та відділу культури РДА оголошується літературний конкурс імені Григорія Чубая «Молодий голос» на кращу добірку лірики, кращу добірку дитячих віршів та кращу підбірку бардівських пісень.

Мета конкурсу: вшанування пам’яті видатного поета-краянина Г.Чубая; виявлення і підтримка талановитих молодих авторів Радивилівщини; активізація та популяризація їх творчості; формування почуття причетності до історії і культури рідного краю.

Умови проведення літературного конкурсу імені Г.Чубая «Молодий голос»

Вік учасників – необмежений. Мова конкурсу – українська. Для участі у конкурсі автор надсилає поетичну добірку (не більше трьох віршів, загальний обсяг не більше 80 рядків), темою яких або епіграфом до яких є рядки Г.Чубая: “Якщо прийшов людиною, не каменем – байдужим ти не маєш права бути». Також пропонується надсилати добірки віршів для дітей у номінації «Що робить річка уночі?» та відео чи аудіозаписи авторських пісень у власному виконанні – для участі в номінаціі “Постать голосу”.

Разом із творами автор обов’язково надає коротку інформацію про себе: прізвище, ім’я, по батькові; творчий псевдонім (якщо є); дата народження; місце проживання; місце роботи/навчання; захоплення та уподобання; обов’язково вказуються контактні телефони та e-mail.

Поетичні твори надсилати з22 травня до 22 червня 2017 р. включно на електронну скриньку galinagnatyuk@ukr.net з позначкою: «На конкурс «Молодий голос». Кращі твори учасників конкурсу будуть оприлюднені в Інтернет-виданні Радивилів.info – www.radyvyliv.info та в засобах масової інформації Радивилівщини. Нагородження переможців конкурсу відбудеться 25 червня 2017 року під час Свята книги в м. Радивилові (про докладний час і місце нагородження буде повідомлено пізніше).

Для оцінювання надісланих на конкурс поезій створено журі:

Володимир Кондик, голова Радивилівської районної ради,

Оксана Чупіна, головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату Радивилівської районної ради,

Тетяна Шуст, начальник відділу освіти Радивилівської РДА,

Галина Гнатюк, учитель Радивилівського НВК «Школа №2 – ліцей» ім. П.Стрижака, член Національної спілки письменників України,

Володимир Ящук, член Національної спілки журналістів України.