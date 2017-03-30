Людина патріотичного характеру – Федір Бортник

Сьогодні, 30 березня, в Радивилівському історичному музеї відбулася зустріч тих, хто цікавляться історією Радивилова і нашого краю, присвячена пам’яті краєзнавця Федора Калениковича Бортника (10 квітня 1911 – 11 серпня 2002). Цьогоріч минає 15 років з часу його відходу в інший світ.

Музейні працівники О.Шикало і А.Дузінська ознайомили з фактами біографії, фотознімками, документами і особистими речами цієї людини складної і яскравої долі, активного борця за незалежність України, багаторічного політв’язня польських і радянських концтаборів, невтомного збирача краєзнавчої інформації Радивилівщини і Бродівщини.

Думками про Федора Калениковича ділилися автор статей про нього в своїх книгах про Радивилів В.Ящук і заступник начальника відділу освіти, культури, спорту і туризму Радивилівської міської ради І.Киричук. З теплотою згадували Ф.Бортника його добрі знайомі, ветерани педагогічної праці, краєзнавець Юрій Григорович Арламовський, родичка Зінаїда Іванівна Герасимчук, поет Євген Петрович Гудима.

Статтю про Ф.К.Бортника читайте тут:

https://jasc51.io.ua/s399504/fedir_bortnik_patriotichniy_harakter_sformovaniy_obstavinami

Фотографував Володимир Ящук.