Людина яскравої душі і таланту – Євген Гудима

21 березня сповнюється 76 років відомому на Радивилівщині і на Рівненщині педагогові, громадському діячеві, поету Євгену Петровичу Гудимі. Незважаючи на поважний вік, він повсякчас – у громадських справах, бере участь у багатьох суспільно важливих заходах, ділиться у виступах думками про наболіле, читає вірші. Підготував до друку свою книжку віршів.

У виданні Радивилів.info було чимало публікацій, які тією чи іншою мірою відображають діяльність Євгена Гудими, його громадянську позицію.

Нагадаємо деякі з цих публікацій (з активними посиланнями на відповідні сторінки):

Євген Гудима, поет, громадський активіст

Євген Гудима: “Поезія має свій внутрішній світ. Їй потрібно вірити…”

Поет Євген Гудима про минуле Радивилова і князів Радзивіллів

Євгенові Гудимі – 75 років

Сіячі добра і знань – Євген і Зоя Гудими

Музей історії освіти в Радивилівському районі

“Радивилівщина крізь призму віків”. Фотозвіт

День рідної мови: вболіваємо за українську

Радивилівці вшанували пам’ять жертв Голокосту

Які таємниці приховують древні вали і кургани? ВІДЕО

Вірші – в мелодію, пісні – в душу

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