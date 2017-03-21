Людина яскравої душі і таланту – Євген Гудима

21 березня сповнюється 76 років відомому на Радивилівщині і на Рівненщині педагогові, громадському діячеві, поету Євгену Петровичу Гудимі. Незважаючи на поважний вік, він повсякчас – у громадських справах, бере участь у багатьох суспільно важливих заходах, ділиться у виступах думками про наболіле, читає вірші. Підготував до друку свою книжку віршів.
У виданні Радивилів.info було чимало публікацій, які тією чи іншою мірою відображають діяльність Євгена Гудими, його громадянську позицію.
Нагадаємо деякі з цих публікацій (з активними посиланнями на відповідні сторінки):
Євген Гудима, поет, громадський активіст
Євген Гудима: “Поезія має свій внутрішній світ. Їй потрібно вірити…”
Поет Євген Гудима про минуле Радивилова і князів Радзивіллів
Сіячі добра і знань – Євген і Зоя Гудими
Музей історії освіти в Радивилівському районі
“Радивилівщина крізь призму віків”. Фотозвіт
День рідної мови: вболіваємо за українську
Радивилівці вшанували пам’ять жертв Голокосту
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