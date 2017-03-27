Ми дійсно ще стільки не говорили про це… ФОТО

Користувач соцмереж Антон Стецко під черговою партією знімків з радивилівськими весняними пейзажами зауважив: «За всю історію річки Слонівки і прилеглих до неї водойм не було стільки фотографій, як за останній місяць». Із цим не посперечаєшся. Але ж ніколи й не було такого, щоб два літа підряд русло річки Слонівки залишалося без води, а приміські стави (Молодіжний, Лев’ятинський, а ще – той, що за територією колишнього фурнітурного заводу, і той, що при в’їзді в місто зі сторони села Немирівки, сумно вражали пересохлими днищами).

І ось цьогоріч вода з’явилася – частково завдяки опадам, більшою мірою – через нез’ясоване підняття рівня підземних вод у нашому регіоні. Посприяли оживленню річки й ентузіасти, які очищали замулені місця джерел, русло, а ще – впорядковували стави, поглиблювали їх або ж прокопували рови для кращого надходження річкової води.

Тарас Підгірняк розповів у Фейсбуці (з фото) про суботник біля джерела поблизу села Лев’ятина, відомого як Танкове озеро. Тут же розташований природний заказник «Лев’ятинське болото».

Запис Тараса: «Поприбирали один з місцевих заказників. Радий з того, що ніхто не жалівся, не нарікав, а просто прийшов і почав щось робити. Хтось запитував “чим можу допомогти”, хтось казав “а давайте так зробимо”, а хтось просто прийшов і почав збирати сміття. Особливо круто, коли вирішувались, на перший погляд, складні питання: “Треба вантажівка? – Зараз буде! Треба трактор? – 10-20 хв! Може, човен? Може, квадроциклом загромадимо?..» і т.д.)) Душа раділа). До того ж, відпочинок неймовірний. Бракувало лише якогось сала з хлібом). Але на наступний раз виправимось».

А ця добірка фотознімків Володимира Ящука представляє нинішній стан річки Слонівки, ставів Молодіжного і Лев’ятинського, Танкового озера (воно сфотографоване ще до суботника).

Річка Слонівка, види з мосту між селами Бугаївка і Опарипси. Річка Слонівка, вид з мосту на об’їзному автошляху. Річка Слонівка, вид з мосту на автошляху з Радивилова в Броди. Став Лев’ятинський. Панорамне фото. Став Молодіжний. Панорамне фото. Танкове озеро. Панорамне фото.