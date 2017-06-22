Міф про найбільшу танкову битву Другої світової

22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, День пам’яті в Україні. Відзначається в день початку німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.

Факти стисло

Найбільша танкова битва німецько-радянської війни відбулася улітку 1941 року на території Західної України. Вона тривала тиждень у районі міст Броди, Радивилів, Дубно та Луцьк. У ній брали участь понад 3000 радянських та більше 700 німецьких танків та самохідних артилерійських установок — САУ. Ця битва закінчилася ганебною поразкою радянських військ.

Факти докладніше

Традиційно найбільшою танковою битвою Другої світової війни в радянській історіографії було прийнято вважати бій під Прохоровкою влітку 1943 року. За офіційною радянською версією, у ній з обох сторін було задіяно до 1200 танків та САУ. Німецькі сили було знищено, їхні залишки змушені були перейти до оборони, і це стало переломним моментом у битві на Курській дузі.

Акцентуючи увагу на битві під Прохоровкою, радянська пропаганда залишила за лаштунками іншу танкову битву. Вона відбулася, як уже сказано, влітку 1941 року на території Західної України. Але за радянських часів шукати подробиць про неї було справою марною. Якщо в офіційній історіографії вона і згадувалася, то лише мимохідь.

На сторінках «Військового енциклопедичного словника» під редакцією начальника Генштабу СРСР Миколи Огаркова танкова битва 1941 року є такою собі «білою плямою».

Офіційне видання Інституту історії СРСР «Радянський Союз у роки Великої Вітчизняної війни 1941—1945» присвячує їй лише одне речення:

«…контрудари по військах 1-ї німецької танкової групи вилилися у великі танкові бої в обширному районі Луцьк, Броди, Рівне, Дубно, які тривали до початку липня та призвели до зриву запланованих гітлерівським командуванням строків захоплення Києва».

Так само небагатослівно згадували про неї у мемуарах і радянські воєначальники.

Між тим, порівняння лише кількості задіяної техніки буде явно не на користь Прохоровки. Судіть самі.

Бій під Прохоровкою тривав лише один день. Битва у районі Броди­ – Радивилів – Дубно – Луцьк розтягнулася на цілий тиждень — з 23 до 30 червня 1941 року.

З радянського боку у ній брали участь 5 механізованих корпусів, а це — більше 2800 танків.

Німці протиставили цій армаді свої чотири дивізії, які мали 585 танків та САУ.

Потім на допомогу сторонам прийшли ще одна радянська (325 танків) та одна німецька (143 танки) танкові дивізії.

Тож загалом у битві брали участь більш ніж 3000 радянських та понад 700 німецьких танків і САУ. У битві під Прохоровкою сили сторін були майже утричі менші.

У чому ж причина того, що танкова битва на Західній Україні залишилася майже непоміченою радянською історіографією?

Ще ввечері 22 червня війська радянського Південно-Західного фронту отримали завдання оточити та знищити німецьке угрупування у районі Володимира-Волинського та Дубна, а вже 24 червня зайняти район польського міста Люблін. Координувати дії фронту особисто прибув начальник Генштабу Георгій Жуков.

Проте радянські танкові з’єднання вступили в бій розрізнено, і їх контратаки захлинулися. Війська не отримали підкріплення та потрапили в оточення. 29 червня командування віддало наказ на відхід практично знекровлених механізованих корпусів. Наступного дня розпочався загальний відступ, який більше нагадував утечу.

Загалом з радянського боку було знищено понад 2500 танків. Надзвичайно великими були також небойові втрати техніки. В окремих частинах вони сягали 40 – 80%! Німецькі втрати були значно скромнішими — всього 260 бойових машин. Причому переважна частина цих танків та САУ після ремонту знову повернулася у стрій.

Жодної з поставлених цілей радянські сили в цій битві не досягли. Незважаючи на кількісну перевагу, вони відкотилися назад до лінії давнього радянсько-польського кордону. Вже за кілька днів німецькі війська прорвали нашвидкуруч організовану там лінію оборони і 10 липня вступили до Житомира.

Радянська пропаганда стверджувала, нібито на початку війни вермахт за кількістю та якістю танків значно переважав Червону армію. Через це багато хто й досі вірить, що погано озброєні радянські бійці зупиняли армади німецьких танків зв’язками гранат або ж просто пляшками з запальною сумішшю. Вписати в цю картину велику танкову битву червня 1941 року було складно. Так само складно було пояснити, чому ця битва закінчилася такою ганебною поразкою, якщо нею керував сам майбутній «маршал Перемоги» Жуков.

Ось чому танковій битві в районі Бродів – Радивилова – Дубна – Луцька не знайшлося належного місця в офіційній радянській історії війни.

Сергій Рябенко. http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-14-najbilsha-tankova-bytva-vijny-vidbulasya-pid-prohorovkoyu-u-1943-rotsi/

Більше на цю тему – в статті «Жарке літо сорок першого…»