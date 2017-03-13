Мікроавтобус перекинувся в кювет

Уміст алкоголю в крові водія майже вдесятеро перевищував допустиму норму.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 березня близько 18:30 на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Коти Радивилівського району, повідомляє поліція:

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 49-річний водій автомобіля «Nissan Primastar», житель міста Дубно, рухаючись трасою Київ – Чоп у напрямку Рівного, на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням, не вибрав безпечної швидкості руху, в результаті чого допустив з’їзд мікроавтобуса в кювет із подальшим перекиданням.

Унаслідок ДТП водія із забоєм хребта доставили в Радивилівську центральну районну лікарню, де після надання медичної допомоги відпустили.

Результати медичного освідування на стан алкогольного сп’яніння показали 1,87 проміле (при максимально допустимих 0,2 проміле). На дубенчанина склали адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування.

Автомобіль із механічними пошкодженнями доставлений на територію Радивилівського відділення поліції.

http://radiotrek.rv.ua/news/na_rivnenshchyni_netverezyy_vodiy_mikroavtobusa_perekynuvsya_u_kyuvet_213936.html