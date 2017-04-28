Минає 70 років від трагічної операції «Вісла»

У Радивилові і Радивилівському районі також жили і живуть переслені в ході здійсненої 70 років тому сумновідомої операції «Вісла», живуть їхні діти. До речі, серед таких дітей – кореспондент Радивилів.info В.Ящук, чиїх батьків ще до його народження виселили з Підляшшя (село Вільхівка, повіт Володава) в Миколаївську область УРСР, у степове, колись заселене німцями село, де була лише привізна вода. Багато хто з депортованих переселенців згодом залишив ті місця і поїхав на Волинь, поближче до прабатьківських країв, з наївною надією, що колись рідні українські села будуть повернуті Польщею Україні.

Із сайту «Вголос»:

«Операція «Вісла» 1947 року ‒ це сталіністський злочин навіть не так проти українців, як проти людяності. І цей злочин має бути визнаний та засуджений в Україні та Польщі».

Цю думку висловили експерти під час розмови на тему «Операція «Вісла»: як її оцінити сьогодні?», яка відбулася 19 квітня 2017 року у львівській книгарні «Є» в межах проекту «Історичні діалоги» до 70-ї річниці від початку етнічної чистки українців.

У заході взяли участь: дослідник історії польсько-українських відносин ХХ століття Роман Грицьків, голова Світової федерації українських лемківських об’єднань Софія Федина та керівник Центру дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя Тарас Радь. Модератор заходу ‒ Михайло Галущак, координатор проекту «Історичні діалоги», керівник Служби ВО «Свобода» з питань національної пам’яті.

Михайло Галущак зазначив, що операція «Вісла» має всі ознаки етнічної чистки та геноциду.

«28 квітня 1947 року о 4-й ранку польські військові розпочали Операцію «Вісла» ‒ депортацію близько 150 тисяч українців із Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини у південно-східні регіони Польщі. Однією з причин депортації українців було бажання польської комуністичної верхівки створити моноетнічну державу. Ця ідея була напрацьована у польській політичній думці ще на початку ХХ століття. Будь-які намагання частини польських істориків звести операцію «Вісла» до «відплатної» акції за польсько-українську війну на Волині ‒ це не що інше, як маніпуляція історією. Ми пам’ятаємо, як у 1937-1938 роках польська влада спалила й відібрала в українців сотні православних церков на тій же Волині та Закерзонні, не кажучи вже про те, як польське підпілля не давало життя українцям на цих теренах у першій половині 1940-х років.

Вшановуючи у ці дні жертв Операції «Вісла» 1947 року, ми повинні говорити про засудження цього злочину не лише Україною і Польщею, ми повинні згадати всіх депортованих 1944-1951 років українців для того, щоби ця історія більше ніколи не повторилася», ‒ наголосив свободівець.

Фото: ВИДИВО.