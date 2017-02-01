Місцева влада діє, владу не розхитати…

У потоці новин останнього часу варті уваги такі:

У колонній залі Київської МДА відбувся фінал Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячо-юнацької творчості «Перлина Fest», у якому, зокрема, Радивилівський район представляла Уляна Бабак (2004 р.н.) із села Заміщина Крупецької об’єднаної територіальної громади (вона була представлена в номінації «Пісенний жанр»).

У РДА (Радивилів) відбулася нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату під керівництвом голови райдержадміністрації Олега Ващука.

За даними сайту РДА, зокрема, в.о. начальника відділу культури і туризму адміністрації Наталія Остапчук повідомила, що здано звіти про роботу в 2016 році. Начальник відділу освіти адміністрації Тетяна Шуст поінформувала, що проаналізовано стан фінансування установ освіти з районного бюджету, вивчається питання щодо припинення договорів теплопостачання. Начальник фінансового управління РДА Оксана Мартинюк зазначила, що виконано планові показники бюджету району на січень 2017 року. Скажімо, бюджет Сестрятинської сільської ради не виконується у зв’язку із завищенням планових показників. Базова дотація та субвенції надійшли вчасно. Повідомлено, що формуються мережа, штати та контингент установ на 2017 рік, а також паспорти бюджетних програм. Наголошено, що фінансовий ресурс району обмежений. Необхідно вдаватися до заходів економії, попереджувати працівників про можливе скорочення. Начальник управління праці та соціального захисту населення РДА Юрій Вовк повідомив, що отримали ІІ транш всіх видів державних соціальних допомог. Кількість звернень щодо призначень субсидій збільшилася, оскільки повідомлення про призначення субсидій вручаються з запізненнями. В.о. головного лікаря комунального закладу охорони здоров’я «Радивилівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Радивилівської районної ради Валентина Поляк зазначила, що виникли проблеми із опаленням у ФАП села Батьків. Надходять заяви щодо забезпечення громадян медикаментами. Підготовлено листи головам ОТГ і сільських рад з метою виділення коштів на придбання медикаментів залежно від кількості хворих, що проживають на підвідомчій їм території. Завідувач сектору молоді та спорту адміністрації Микола Тацій констатував, що розпочато ігри з футболу, проте у зв’язку з децентралізацією неможливо забезпечити необхідну кількість учасників, адже КДЮСШ відійшла у підпорядкування міської ОТГ. Крім того, заходи необхідно проводити на території сільських рад, що не об’єдналися.