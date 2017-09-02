Міськрада запрошує на мотокрос у Підлипках

З нагоди Дня фізичної культури і спорту 10 вересня (неділя) в Радивилівській об’єднаній територіальній громаді вирішили провести відкритий кубок міського голови Радивилова з мотокросу. Гостей запрошують у село Підлипки Підзамчівського старостинського округу, за 17 км від міста.

Передбачається, що в заїздах візьмуть участь близько 70 спортсменів із Західної України.

У програмі змагань:

тренувальні заїзди – 9 год. – 11 год.,

урочисте відкриття змагань – 12 год.,

Після цього розпочнуться заїзди в таких категоріях:

ДІТИ:

віком від 5 до 9 років – 50 куб. см,

віком від 9 до 12 років – 65 куб. см,

віком від 12 до 14 років – 85 куб. см;

ДОРОСЛІ:

МХ1, МХ2, ветерани та аматори.