Міськрада запрошує на мотокрос у Підлипках

З нагоди Дня фізичної культури і спорту 10 вересня (неділя) в Радивилівській об’єднаній територіальній громаді вирішили провести відкритий кубок міського голови Радивилова з мотокросу. Гостей запрошують у село Підлипки Підзамчівського старостинського округу, за 17 км від міста.
Передбачається, що в заїздах візьмуть участь близько 70 спортсменів із Західної України.
У програмі змагань:
тренувальні заїзди – 9 год. – 11 год.,
урочисте відкриття змагань – 12 год.,
Після цього розпочнуться заїзди в таких категоріях:
ДІТИ:
віком від 5 до 9 років – 50 куб. см,
віком від 9 до 12 років – 65 куб. см,
віком від 12 до 14 років – 85 куб. см;
ДОРОСЛІ:
МХ1, МХ2, ветерани та аматори.
Нагородження переможців та учасників змагань намічене на 18 год. У змаганнях візьме участь і відомий радивилівський юний гонщик Назар Парніцький, неодноразовий переможець всеукраїнських змагань з мотокросу, про якого розповідало і видання Радивилів.info.