На Бродівщині поруйнували пам’ятник полякам

“На Львівщині невідомі вандали пошкодили пам’ятник убитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році в селі Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині”, – йдеться у повідомленні Zaxid.net.
З посиланням на першого заступника голови Бродівської райдержадміністрації Володимира Адамця видання інформує, що до пошкодженого пам’ятного знака, на якому були викарбувані прізвища загиблих у роки війни, виїхала слідчо-оперативна група, представники СБУ та районної влади. Правоохоронці оцінюють пошкодження монумента і встановлюють причетних до акту вандалізму.
Зазначають також, що інформацію про подію першим оприлюднило російське інформагентство Regnum, а також проросійські українські видання. При цьому перші повідомлення з’явилися ще надвечір 9 січня, хоча, за даними місцевої влади, пам’ятник пошкодили в ніч на 10 січня. Відео з розмальованим націоналістичною символікою монументом залили у новостворений профіль на YouTube.
Історик, голова «Українського інституту національної пам’яті» Володимир В’ятрович назвав цю подію провокацією, спрямованою на загострення польсько-українських стосунків.
“Пам’ятник, відкритий у 2005 році, став не лише виявом вшанування загиблих у 1944 мешканців села, а й символом участі третіх сил в розпалюванні конфлікту між нашими народами. Адже Гута Пеняцька – польське село, знищене за наказом німецьких окупантів через провокації дислокованого тут загону радянських партизан. До участі в каральній операції нацисти свідомо долучили поліційні частини, складені з українців”, – зазначає історик.
Він підкреслив, що дії вандалів на українській території не просто схожі до вандалізму, який протягом останніх місяців спостерігався на українських цвинтарях у Польщі, – вони аналогічні і мають ту саму мету – розпалювання “війни пам’ятників”.
Плюндрування могил і пам’ятників по обидва боки кордону повинні зустріти однаково рішуче засудження в обох країнах як з боку влади, так і громадського суспільства, вважає В.В’ятрович.
ПОВІДОМЛЕННЯ НА СТОРІНЦІ ФЕЙСБУКУ:
Дмитро Ярош з Олексієм Савченком та ще 13.
Зараз, в умовах війни з Московською імперією, нам, як ніколи, потрібні надійні союзники.
Це розуміють всі українські патріоти та націоналісти. Саме тому чергова гидка провокація російських спецслужб по знищенню пам’ятника полякам, загиблим від рук гітлерівських катів у 1944 році в с. Гута-Пеняцька Бродівського району на Львівщині не буде мати ніякого розгортання.
Кремлівська агентура діє не тільки в Україні, але і в Польщі, намагаючись розсварити наші народи (підтвердженням тому є недружні стосовно українців акти, заклики та акції).
Але, коли ми будемо жити не минулим, часто трагічним, а сьогоденням та майбутнім, спираючись не на ненависть і шовінізм, а на спільні християнські цінності, спільну, часто героїчну історію (протиставлення османській навалі, походи на Москву, битви з ордами Будьонного і Тухачевського, спільні бої підрозділів Української Повстанської Армії та Армії Крайової проти більшовиків тощо), тоді й будемо разом мати перспективу розвитку в цьому глобалізованому світі.
Вважаю Польщу стратегічним союзником України і наші дві держави – основою майбутнього Балто-Чорноморського союзу.
Смерть московському імперіалізму!
За нашу і вашу свободу!
P.S. До речі, в складі Української Добровольчої Армії, захищаючи Незалежність та територіальну цілісність, вже довший час воюють представники польського народу…
Слава Героям!
Teraz, w czasie wojny z Imperium Moskiewskim, my więcej niż kiedykolwiek potrzebujemy niezawodnych sojuszników.
Jest to zrozumiałe dla wszystkich ukraińskich patriotów i nacjonalistów. Wlaśnie dlatego kolejna prowokacja rosyjskich służb specjalnych, zniszczenie pomnika Polaków, którzy zginęli z rąk oprawców hitlerowskich w 1944 roku we wsi Huta Pieniacka powiatu Brody pod Lwowem, nie będzie miała żadnego rozwoju.
Agenci Kremla, działając nie tylko w Ukrainie, ale także w Polsce, starają się rozdzielić nasze narody (potwierdzeniem temu służą akty nieprzyjaźni wobec ukraińców oraz antyukraińskie hasła w Polsce).
Jednak, gdy będziemy żyć nie przeszłością (niekiedy tragiczną), ale teraźniejszośćią i przyszłośćią, wspierając się nie o nienawiśc i szowinizm, a o wspólne wartości chrześcijańskie, wspólną, często heroiczną historię (walki przeciwko inwazji tureckiej, wyprawy wojskowe na Moskwę, walki przeciwko hordom Budionnego i Tuchaczewskiego, wspólne walki jednostek UPA i Armii Krajowej przeciw bolszewikom, etc.), wtedy będziemy mieli wspólne perspektywy rozwoju w tym zglobalizowanym świecie.
Uważam, że Polska jest strategicznym sojusznikiem Ukrainy i nasze dwa kraje są podstawą przyszłej Bałtycko-Czarnomorskiej Unii.
Śmierć moskiewskiemu imperializmowi!
Za wolność naszą i waszą!
Postscriptum: Nawiasem mówiąc, w składzie Ukraińskiej Armii Ochotniczej już od dawna walczą przedstawicieli narodu polskiego, broniąc niezależność i terytorialną całość Ukrainy…
Chwała Bohaterom!