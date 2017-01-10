На Бродівщині поруйнували пам’ятник полякам

“На Львівщині невідомі вандали пошкодили пам’ятник убитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році в селі Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині”, – йдеться у повідомленні Zaxid.net.

З посиланням на першого заступника голови Бродівської райдержадміністрації Володимира Адамця видання інформує, що до пошкодженого пам’ятного знака, на якому були викарбувані прізвища загиблих у роки війни, виїхала слідчо-оперативна група, представники СБУ та районної влади. Правоохоронці оцінюють пошкодження монумента і встановлюють причетних до акту вандалізму.

Зазначають також, що інформацію про подію першим оприлюднило російське інформагентство Regnum, а також проросійські українські видання. При цьому перші повідомлення з’явилися ще надвечір 9 січня, хоча, за даними місцевої влади, пам’ятник пошкодили в ніч на 10 січня. Відео з розмальованим націоналістичною символікою монументом залили у новостворений профіль на YouTube.

Історик, голова «Українського інституту національної пам’яті» Володимир В’ятрович назвав цю подію провокацією, спрямованою на загострення польсько-українських стосунків.

“Пам’ятник, відкритий у 2005 році, став не лише виявом вшанування загиблих у 1944 мешканців села, а й символом участі третіх сил в розпалюванні конфлікту між нашими народами. Адже Гута Пеняцька – польське село, знищене за наказом німецьких окупантів через провокації дислокованого тут загону радянських партизан. До участі в каральній операції нацисти свідомо долучили поліційні частини, складені з українців”, – зазначає історик.

Він підкреслив, що дії вандалів на українській території не просто схожі до вандалізму, який протягом останніх місяців спостерігався на українських цвинтарях у Польщі, – вони аналогічні і мають ту саму мету – розпалювання “війни пам’ятників”.

Плюндрування могил і пам’ятників по обидва боки кордону повинні зустріти однаково рішуче засудження в обох країнах як з боку влади, так і громадського суспільства, вважає В.В’ятрович.