На дно Лев’ятинського ставу

АВТОР · Серпень 26, 2015Переглядів 555

Товариство рибалок “Поплавок», яке очолює депутат Радивилівської міськради М.Котюк, за погодженням з міською радою організувало очистку і поглиблення дна Лев’ятинського ставу, точніше сказати – колишнього двогектарного ставу, адже через зникнення води в річці Слонівці і критичне обміління водойми всю воду було спущено. Спущено з певною можливістю поповнити запас води у розташованому нижче за течією річки ставу Молодіжному. На жаль, це не дуже допомогло й Молодіжному.

А ось після висихання дна Лев’ятинського ставу можна думати й про те, про що тут подумали. Як-не-як, усі ми надіємося, що відсутність води у річці – все-таки явище тимчасове.

Оскільки свого часу на краю ставу були виявлені два снаряди часів світової війни, організовано й обстеження місця роботи з допомогою металошукачів.

Радивилів, Лев'ятинський став levjatyn-2 levjatyn-3 levjatyn-4Радивилів, став Лев'ятинський

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Тарас Грушівський

Тарас Грушівський

кореспондент

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1 Response

  1. Річка Слонівка і стави в очікуванні заводнення | РАДИВИЛІВ.info
    Березень 2, 2017

    […] Лев’ятинського ставу річка майже не тече, цей став, дно якого було масштабно розчищене у 2015 році, залишається з мізерною кількістю води, адже під […]

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