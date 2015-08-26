На дно Лев’ятинського ставу

Товариство рибалок “Поплавок», яке очолює депутат Радивилівської міськради М.Котюк, за погодженням з міською радою організувало очистку і поглиблення дна Лев’ятинського ставу, точніше сказати – колишнього двогектарного ставу, адже через зникнення води в річці Слонівці і критичне обміління водойми всю воду було спущено. Спущено з певною можливістю поповнити запас води у розташованому нижче за течією річки ставу Молодіжному. На жаль, це не дуже допомогло й Молодіжному.

А ось після висихання дна Лев’ятинського ставу можна думати й про те, про що тут подумали. Як-не-як, усі ми надіємося, що відсутність води у річці – все-таки явище тимчасове.

Оскільки свого часу на краю ставу були виявлені два снаряди часів світової війни, організовано й обстеження місця роботи з допомогою металошукачів.