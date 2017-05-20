На фестивалі-конкурсі «Звучить гітара»

Юні радивилівські гітаристи – учні Радивилівської дитячої школи мистецтв імені Германа Жуковського, викладачем у яких О.С.Борейчук, беруть участь у регіональному відкритому фестивалі-конкурсі виконавців на класичній гітарі «Звучить гітара», який проводиться у замку князів Острозьких ХIY століття на території Державного історико-архітектурного заповідника міста Острог Рівненської області.

20 травня у номінації «Солісти» виконували музичні твори Роман Мелих (І категорія) і Олександр Мартинюк (ІІ категорія). Завтра в номінації «Ансамблі» виступить колектив «Дивограй» Радивилівської музичної школи (керівник Олександр Борейчук).

Фестивалю присвячена брошура з портретами учасників фестивалю-конкурсу з різних областей України і знімками ансамблів.

На знімку: викладач Олександр Стахович Борейчук зі своїми учнями Романом Мелихом і Олександром Мартинюком на території заповідника в Острозі.