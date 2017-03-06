На фініші – спорудження великого заводу в Бродах

Кожен, хто проходить чи проїжджає вулицею Чупринки у місті Броди, звертає увагу на масштабне будівництво, яке розкинулося біля дороги. Його неможливо не помітити, адже будівельники зводять завод загальною площею понад 20 000 квадратних метрів – новий завод ТзОВ «Електроконтакт Україна». Навіть зимові погодні умови не були перешкодою – на території Бродівського виробничого підрозділу постійний рух. Будівництво, яке розпочалося у червні 2016 року, поступово наближається до завершальної стадії.

«Ми вже на 100% побудували металевий каркас виробничого цеху та складу, триває будівництво третього поверху адміністративно-побутового корпусу, – розповів Олександр Шутковський, керівник проекту будівництва від генерального підрядника ПАТ «Агробудмеханізація». – Побудована частина доріг твердого покриття, зроблено майже на 100% огорожа по території, працює зовнішнє освітлення, повністю готовий гостьовий паркувальний майданчик. Триває монтаж інженерних комунікацій, пов’язаних з повітрообміном і кондиціонуванням для технічних потреб заводу».

У лютому будівельники закрили весь металевий каркас сендвіч-панелями, змурували газобетонні блоки, закрили світлопрозорими конструкціями та зенітними ліхтарями всі отвори.

«З другої половини березня вже почнуться опоряджувальні роботи на складі та виробничому корпусі – фарбування, встановлення внутрішніх дверей тощо. У квітні замовник ТзОВ «Електроконтакт Україна» має намір почати доставку і монтаж технологічного обладнання. Що стосується об’єкта загалом, то за графіком він має розпочати свою роботу в липні», – зазначив Олександр Шутковський. Тут працюватимуть і жителі сусіднього міста Радивилова.

У процесі будівництва використовуються сучасні проектні рішення: швидкомонтовані енергоефективні металеві конструкції та так звані сендвіч-панелі, які гарно втримують тепло; автоматичні зенітні ліхтарі, які автоматично вмикаються і відкриваються на провітрювання, якщо це потрібно; сучасне опалення і кондиціонування.

«На відміну від інших заводів, які мені вдавалося бачити і будувати, тут архітектурне бюро використало дуже сучасний дизайн. Будівельники називають усі підприємства і склади «big box», тобто великими коробками. У цьому ж випадку з точки зору архітектури, планування і зовнішнього вигляду заводу прийняті сучасні рішення по інтер’єру, опорядженню фасадів і зовнішньому вигляду заводу. Дуже гарно розпланований генеральний план, щоб працівникам було зручно відвідувати свої роздягальні та місця прийому їжі, щоб було світло та просторо в цехах, щоб були всі необхідні умови для комфортної роботи».

(За публікацією сайту ТзОВ “Електроконтакт Україна“, http://eku.com.ua/news/show/94).