На купальські гуляння скликає Немирівський став

У п’ятницю, 7 липня, в Радивилівській об’єднаній територіальній громаді вирішили надвечір провести купальські гуляння на ставу в приміському селі Немирівка, напроти Радивилівського району електромереж.

Слід нагадати, що Івана Купала (або Купайла) – традиційне східнослов’янське свято, яке відзначали вночі перед Івановим днем (24 червня за старим стилем, 7 липня – за новим). У зв’язку із введенням григоріанського календаря 1 березня 1918 року нині збігається з церковним святом Різдва Івана Предтечі. Квінтесенцією свята вважається очищення за допомогою вогню та води. Принаймні підтримка таких дійств – більш логічна порівняно з підтримкою нав’язаних нам не властивих нашій національній культурі свят Валентина і Гелловіна (Хеллоуїна).

У Немирівці учасників гуляння чекають екологічна екскурсія (знайомство з місцевою фауною і флорою та інші заходи), початок о 17 год. 30 хв. А о 18 год. розпочнеться сільський вуличний «квест». Тепер пішла страшенна мода на англійські слова. Адже оте «квест» означає всього-на-всього «пошук», «пошуки пригод» і цього разу передбачає банальне підіймання колоди та перетягування линви.

Далі в розважальній програмі – пускання вінків на воду, купальське вогнище, купальські ігри та розваги. А ще передбачені майстер-класи з плетіння віночків, виставка старожитностей, частування рибною юшкою, чайна церемонія з частуванням чаями, приготовленими за старовинними рецептами, у тому числі з трав, зібраних біля Немирівки. Є в програмі і загадкове «частування молодильними напоями» та «ягідна смакота». Не обійдеться розвага і без традиційних танців, які тепер чомусь назвали «по-модньому» – «етно-данс».

Як потрапити на гуляння молодим людям Радивилова та сіл, котрі прилягають до Немирівки, організатори не уточнюють. Мабуть, передбачається, що хтось приїде автомашинами, хтось велосипедами, а окремі юні ентузіасти зважаться пройти кілька кілометрів пішки (від Радивилова до Немирівки – приблизно 3 км).

Синоптики обіцяють, що 7 липня в нашій місцевості обійдеться без опадів.