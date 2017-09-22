На переїзді в Радивилові машина поїхала… залізницею

Це фото про незвичайну на станції Радивилів подію сьогодні опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці Антон Кощук (Anton Koschuk). І пояснив: “Трактор витягує позашляховик “KIA”, який, за словами очевидців, спеціально поїхав по коліях в сторону Бродів, повернувши на переїзді”.
Ось коментарі до фото на сторінці «РАДИВИЛІВ – RADYVYLIV»:
константин цвей: випили багато на спір.
Vadim Mihailov: от щоб йому Укрзалізниця штраф виставила на 300 тис. грн. за збій руху поїздів.
Kostyantyn Andriyuk: А які деталі історії?
Навіщо їхав? Чому не доїхав?
Як застряг?
І чи є за це покарання?
Ігор Левчук 1. Дістатися місця призначення.
2. Заснув за кермом.
3. Через клінерс.
4. Протокол порушення ПДР на 51 грн.
PS. Це все жарти 🙂
константин цвей: подібний випадок уже був років 15 назад.
Виктор Гук: Це не жарт, водію погано стало – і такий збіг, що саме на переїзді. Це ще добре, що все благополучно закінчилось… тільки не для машини.
Kostyantyn Andriyuk: Це так погано стало, що не відпускав педаль газу і проїхав 50 чи 100 метрів рейками і шпалами?
Виктор Гук: Саме так, на бік впав і в сторону метрів 150 проїхав, я так зрозумів – без свідомості… медики відкачали…
Володимир Ящук: Років 20 тому на станції Рудня-Почаївська вночі звернула на переїзді в напрямку Ситного відкрита вантажна автомашина з причепом і проїхала залізничним полотном (по шпалах) до переїзду біля Ситного – а це 8 км. Була підчеплена і трохи відкинута вантажним поїздом, коли вже завертала на автодорогу. Але навіть не перекинулась. Ніхто тоді не постраждав. Водій був п’яний.
Ви безсердечні люди!!!!!! Не знаючи правди ви вигадуєте всяку чуш!!!!!! Якщо ми будемо так ставитися до чужої біди ????? До чого дойде наше суспільство!!!!!! Людині стало погано за кермом !!!!!!! Але на славу Божу все закінчилося благополучно!!! Люди живі і машина ціла………