На переїзді в Радивилові машина поїхала… залізницею

Це фото про незвичайну на станції Радивилів подію сьогодні опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці Антон Кощук (Anton Koschuk). І пояснив: “Трактор витягує позашляховик “KIA”, який, за словами очевидців, спеціально поїхав по коліях в сторону Бродів, повернувши на переїзді”.

Ось коментарі до фото на сторінці «РАДИВИЛІВ – RADYVYLIV»:

константин цвей: випили багато на спір.

Vadim Mihailov: от щоб йому Укрзалізниця штраф виставила на 300 тис. грн. за збій руху поїздів.

Kostyantyn Andriyuk: А які деталі історії?

Навіщо їхав? Чому не доїхав?

Як застряг?

І чи є за це покарання?

Ігор Левчук 1. Дістатися місця призначення.

2. Заснув за кермом.

3. Через клінерс.

4. Протокол порушення ПДР на 51 грн.

PS. Це все жарти 🙂

константин цвей: подібний випадок уже був років 15 назад.

Виктор Гук: Це не жарт, водію погано стало – і такий збіг, що саме на переїзді. Це ще добре, що все благополучно закінчилось… тільки не для машини.

Kostyantyn Andriyuk: Це так погано стало, що не відпускав педаль газу і проїхав 50 чи 100 метрів рейками і шпалами?

Виктор Гук: Саме так, на бік впав і в сторону метрів 150 проїхав, я так зрозумів – без свідомості… медики відкачали…

Володимир Ящук: Років 20 тому на станції Рудня-Почаївська вночі звернула на переїзді в напрямку Ситного відкрита вантажна автомашина з причепом і проїхала залізничним полотном (по шпалах) до переїзду біля Ситного – а це 8 км. Була підчеплена і трохи відкинута вантажним поїздом, коли вже завертала на автодорогу. Але навіть не перекинулась. Ніхто тоді не постраждав. Водій був п’яний.