На порядку денному – оздоровлення наших школярів

Голова Радивилівської райради В.Кондик і голова РДА О.Ващук провели нараду за участю голови постійної комісії ради з гуманітарних питань, головним лікарем райлікарні Ф.Стецюком, начальним управління праці та соцзахисту населення Ю.Вовком, начальником відділу освіти РДА Т.Шуст, зав. сектором молоді та спорту М.Тацієм. Обговорювалися питання літнього оздоровлення дітей шкільного віку, реалізації районної програми «Діти Радивилівщини».

Цьогоріч школярів прийматимуть на Рівненщині 7 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 4 санаторії. Будуть працювати понад 180 пришкільних та 6 наметових таборів.

Як зазначила С.Богатирчук-Кривко, заступник голови Рівненської ОДА, райони та міста області відповідально поставилися до оздоровлення школярів. Зарезервували кошти на оздоровлення об’єднані територіальні громади – Крупецька, Мирогощанська, Млинівська та Клесівська. У Демидівському та Млинівському районах, Рівному і Вараші теж передбачені гроші на відпочинок. В інших районах та містах їх виділять до кінця травня.

На сайті оздоровчого комплеску “Веселка” (Радивилів) сьогодні зазначається, що перший заїзд буде з 17 червня, а другий – з 10 липня, хоча, вірогідно, це ще минулорічна інформація. Свіжу працівники комплексу можуть опублікувати внизу цієї замітки у вікні коментарів. (Адреса їх сайту: http://v-sky.org/).

(За повідомленнями сайтів РДА і ОДА).