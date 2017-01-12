На Радивилівщині у власності райради ще щось є?

Утримання чиновників та посадовців для платників податків Рівненщини цього року обійдеться на кілька десятків мільйонів дорожче. Зросла зарплата, подорожчали комунальні послуги. Окрім того, в області з’явилися «зайві» отримувачі бюджетних коштів, звільняти яких поки що ніхто не збирається.

Понад 221 млн. грн. з державного бюджету надійде на обласну та 16 районних державних адміністрацій, у яких працюють кілька сотень осіб. На початку 2016 року Кабмін на утримання рівненських чиновників передбачав чи не удвічі меншу суму, щоправда, потім збільшив її до 150 млн. грн., оскільки у травні чиновникам підвищили зарплату. Цього року витрати зростають ще на 70 мільйонів, бо дорожчають на 30% енергоносії і з 1 січня зріс розмір мінімальної заробітної плати.

Кількість працівників у держадміністраціях цього року логічно мала б зменшитися, але досі немає відповідних законів. Так, у Радивилові і Радивилівському районі вже пройшли вибори в усіх новостворених об’єднаних територіальних громадах, які мають свої виконавчі органи та одержать власне фінансування з держбюджету. Фактично РДА та виконкоми ОТГ дублюватимуть функції, як і районна рада — рад об’єднаних громад.

– Це перехідний період, але він не може тривати довго, — коментує координатор рівненського Офісу реформ Руслан Сивий. — Якби змусили сільські та міські ради протягом цих кількох місяців остаточно визначитися з об’єднанням, а восени провели вибори, у 2018 році можна було б повністю ліквідовувати РДА та районні ради. Але поки що таких законодавчих ініціатив немає, тому об’єднані громади, РДА та районні ради працюватимуть паралельно. На Радивилівщині у власності районної ради ще лишилося кілька комунальних підприємств та ще є кілька «білих плям» — сіл, які – на теперішній час – не захотіли об’єднуватися.

За публікацією: http://rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=048718