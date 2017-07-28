На Радивилівщині жнивують

У роботу на Радивилівщині включилися сільськогосподарські приємства – ТзОВ СГП «Славіом», ПП «Агро-Експрес-Сервіс», агрокорпорація «Крупець» та ФГ «Агро V». Початок жнив співпав з минулорічним.

Площа озимих зернових культур – 7351 га, що на 2850 га менше проти минулого року. Кліматичні умови зими та весни поточного року сприяли збереженню посівів озимих зернових та дають надію на високі врожаї.

Загалом у Радивилівському районі завершився обмолот озимого ячменю на площі 672 га, попередня середня вро­жайність – 52 ц/га, та йде збирання ярого ячменю на 20 га. Нині сільськогосподарські під­приємства молотять озиму пшеницю та горох. Наразі ці культури зібрали на 6% та 19% площ відповідно.

Сприятливі погодні умови, а також перші обкоси обіцяють добрий урожай цього року. Технічні мож­ливості дають змогу зібрати врожай ранньої групи зернових культур за 10 – 12 календарних днів.

На стадії завершення збирання сільгосппідприємствами озимого ріпаку. Вже обмолочено 1128 га (87%), валовий збір склав понад 3062 тонни.

Незважаючи на труднощі, які виникають в процесі збиральних робіт, спираючись на організованість і плідну роботу разом з відповідальністю всіх, учасники жнив надіються, що прогнозовані обсяги виробництва зерна всіма категоріями господарств будуть виконані на всі 100 відсотків.

Віра КУЗЬМИЧ, головний спеціаліст відділу агропромислового розвитку Радивилівської РДА.

(«Прапор перемоги», 28.07.2017).