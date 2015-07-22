На хабарі затримали бродівського прокурора

Сьогодні, 22 липня, на хабарі у $3 тис. затримали прокурора одного з районів Львівської області. Заступник Генерального прокурора України Олег Заліско під час брифінгу уточнив, що йдеться про затримання прокурора Бродівського району. Він вимагав гроші за те, щоб зменшити обсяг обвинувачення у кримінальному провадженні, яке знаходилося на розгляді в суді, повідомив заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе на своїй сторінці у Facebook.
За інформацією Сакварелідзе, на початку місяця в Генеральну прокуратуру звернувся громадянин зі скаргою на дії прокурора однієї з районних прокуратур Львівської області.
Він скаржився, що прокурор вимагав у нього хабар у розмірі $3 тис за зменшення обсягу обвинувачення у кримінальному провадженні, яке знаходилося на розгляді в суді, і в якій цей прокурор підтримував державне обвинувачення, повідомляє zaxid.net.
А ось уже й пом’якшений варіант цієї історії:
Після затримання працівниками СБУ та ГПУ прокурора Бродівського району Львівщини, органи обласної прокуратури розпочали службове розслідування за цим фактом.
Про це 032.ua повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
За результатами службового розслідування буде прийнято законне рішення відносно подальшого перебування вказаного працівника на займаній посаді та в органах прокуратури.
Нагадаємо, що правоохоронні органи впіймали працівника прокуратури під час отримання хабара у розмірі 1000 доларів.
Все вже йде не до кримінальної відповідальності, а до того, залишати на посаді чи не залишати. І сума хабаря названа вже менша. Правда на всі боки гнуча, як казав класик
Прокурора прокуратури Бродівського району Львівської області, якого 22.07 затримали на хабарі, звільнили з органів прокуратури. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.
Сума хабару була не три тисячі доларів, як сказано в новинах, і не одна тисяча, як сказано в коментарях, а дві тисячі доларів США. Судові засідання суддя постійно відкладає, а від мене вимагав у 2-х судових ухвалах сплати судового збору в сумі по 6 тисяч гривень. Тоді мене, може, і визнає потерпілою особою в кримінальній справі, яку суддя перекваліфікував у цивільну справу № 439/1035/16-ц. Чергове судове засідання – сьогодні в 10.30 Бажаючі можуть послухати і побачити все на власні очі в Бродівському районному суді. 28.12.2016 року. Синицька Лариса Іванівна. конт тел 0685018958