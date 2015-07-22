На хабарі затримали бродівського прокурора

Сьогодні, 22 липня, на хабарі у $3 тис. затримали прокурора одного з районів Львівської області. Заступник Генерального прокурора України Олег Заліско під час брифінгу уточнив, що йдеться про затримання прокурора Бродівського району. Він вимагав гроші за те, щоб зменшити обсяг обвинувачення у кримінальному провадженні, яке знаходилося на розгляді в суді, повідомив заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією Сакварелідзе, на початку місяця в Генеральну прокуратуру звернувся громадянин зі скаргою на дії прокурора однієї з районних прокуратур Львівської області.

Він скаржився, що прокурор вимагав у нього хабар у розмірі $3 тис за зменшення обсягу обвинувачення у кримінальному провадженні, яке знаходилося на розгляді в суді, і в якій цей прокурор підтримував державне обвинувачення, повідомляє zaxid.net.