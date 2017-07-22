На заводі в Бродах виготовили першу кабельну мережу

Масштабне будівництво Бродівського виробничого підрозділу ТзОВ «Електроконтакт Україна» наближається до завершення. Вже незабаром тут зможуть працювати понад 1000 осіб.

Як розповів Юрій Дуда, директор Бродівського виробничого підрозділу, будівельні роботи у виробничому, складському та офісному приміщеннях наближаються до завершення.

«Роботи виробничого цеху включно з дільницею нарізки завершені на 98%. Тривають незначні покращувальні роботи для здачі в експлуатацію. На дільниці складу роботи проведені на 85%, завершується встановлення дверей та облаштування двох офісів. Також ми почали встановлення стелажів у центральному складі, оскільки це не заважає завершенню будівництву. Зовнішні роботи – утеплення фасаду – проведено на 75%. В офісних приміщеннях ще тривають будівельні монтажні роботи, але до кінця липня вони повинні бути завершені на 100 %», – повідомив Юрій ДУДА.

Загалом будівництво Бродівського заводу завершено на 80%. Це дозволяє розпочати переміщення устаткування і виготовлення кабельних мереж. Зокрема, на виробництві вже складено дві лінії, розміщено машини на дільниці нарізки. У Бродівському виробничому підрозділі вже функціонує дільниця навчання та виготовлено першу кабельну мережу.

Як працюватиметься на новому заводі

ТзОВ «Електроконтакт Україна» – новий працедавець на ринку Брідщини. Втім, підприємство вже встигло зарекомендувати себе у Перемишлянах і Золочеві, а всі соціальні гарантії, які воно пропонує своїм працівникам, будуть доступними і для персоналу Бродівського заводу.

«В першу чергу хочу зазначити, що «Електроконтакт Україна» – це підприємство, що офіційно працює згідно з чинним законодавством України, – зазначив Андрій ГАВРИЛЬЧИК. – Окрім цього, ми забезпечуємо додаткові соціальні гарантії для наших працівників».

Зокрема, підприємство забезпечує харчування у їдальні, 80% якого сплачує компанія; комфортні та безпечні умови праці; довезення працівників до місця праці та додому; можливість навчання і кар’єрного зростання; безкоштовне медичне страхування для працівників, які працюють більше одного року тощо.

«Такі стандартні речі як оплачувана відпустка, тринадцята зарплата, премії – все це у нас працює і задумане для того, щоб стимулювати працівників до активної роботи на підприємстві. До слова, підвищення мінімальної заробітної плати на підприємство вплинуло не суттєво, тому що 3200 грн – це не той рівень оплати праці, яку платять на ТзОВ «Електроконтакт Україна», ми впевнено перевищуємо даний мінімум. Середня зарплата на підприємстві вища і вона залежить від багатьох чинників. Якщо мова йде про монтера кабельного виробництва, то розмір зарплати залежить від того, з якою продуктивністю працює людина, який рівень її кваліфікації, який рівень якості забезпечує. Розмір зарплати коливається і досягає іноді 6-7 тисяч грн.» – повідомив Андрій ГАВРИЛЬЧИК, генеральний директор ТзОВ «Електроконтакт Україна».

Працювати може кожен

Найпоширенішою і найпопулярнішою спеціальністю на підприємстві є професія монтера кабельного виробництва. Усім тонкощам професії навчають безпосередньо на заводі. Кожен працівник, незалежно від посади, проходить тиждень базового навчання, на якому вивчає процес виготовлення кабельної мережі.

«Перша основна вимога для працівників – бажання працювати у своїй державі. На деякі посади є вимога мати відповідну освіту. Основний пошук персоналу відбувається безпосередньо у Бродах, де будується завод. Ми вважаємо, що тут є достатньо кваліфікованих кадрів», – переконаний Юрій ДУДА, директор Бродівського виробничого підрозділу.

«Основа» заводу в Бродах вже закладена: це працівники, які розпочали свою трудову діяльність у Золочівському виробничому підрозділі та з відкриттям заводу перейдуть у Броди.

«Бродівський виробничий підрозділ працюватиме як конвеєрне виробництво. На одному конвеєрі буде стояти від 4 до 16 осіб, – зазначив Андрій ГАВРИЛЬЧИК, генеральний директор ТзОВ «Електроконтакт Україна». – Процес виробництва є безпечним для людей та екології і не передбачає викидів у довкілля. До слова, вже формуються замовлення на 2019-2020 роки. Тож з впевненістю можу сказати, нам буде з чим працювати!»

Галина Мельник, менеджер зі зв’язків з громадськістю. http://eku.com.ua/news/show/119