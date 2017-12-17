Наближається День Святого Миколая, з яким пов’язані і релігійні, і народні традиції. Уже сьогодні, в неділю, атмосферу свята в Радивилові могли відчути діти, які прийшли в міський будинок культури на благодійне дитяче дійство «Іде по землі Святий Миколай». Були ігри, розваги, а на дитячий концерт завітав і головний персонаж свята – Миколай Чудотворець.

Святкові дійства відбувалися цього дня і в православних храмах. Наприклад, до парафіян церкви Вознесення Господнього, які прийшли на богослужіння з дітьми, теж завітав святковий Миколай. І дітвора з задоволенням біля нарядних новорічних ялинок читала йому вірші. А він вручив їм гарні подарунки. І пообіцяв, що для тих дітей, які не змогли прийти в неділю, принесе подарунки в храм у вівторок, в День Святого Миколая.