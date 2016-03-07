Надія Савченко – про Броди і бродівчан

Бродівський журналіст Володимир Булишин, на своїй сторінці у Фейсбуці подаючи посилання на розділ книги відомої відважної льотчиці Надії Савченко «Сильне ім’я Надія» (Київ, “Юстиніан”, 2015), зауважив: «Ну, от, як обіцяв, викладаю для ознайомлення (може, пробачать мене Боги Авторського Права)… Розділ “Не знаючи броду, не лізь у воду”. Гниле болото Броди…” Насолоджуйтеся!!! Але, на всякий випадок, “Барбовал” чи “соточку” біля себе поставте…» Видання Радивилів.info теж вирішило ознайомити читачів із цими нотатками.

Читайте тут (сторінки книги у форматі PDF): https://drive.google.com/file/d/0B48fWGjQRwmCNVNMbmpKcndiOXM/view