Надія Савченко – про Броди і бродівчан

Бродівський журналіст Володимир Булишин, на своїй сторінці у Фейсбуці подаючи посилання на розділ книги відомої відважної льотчиці Надії Савченко «Сильне ім’я Надія» (Київ, “Юстиніан”, 2015), зауважив: «Ну, от, як обіцяв, викладаю для ознайомлення (може, пробачать мене Боги Авторського Права)… Розділ “Не знаючи броду, не лізь у воду”. Гниле болото Броди…” Насолоджуйтеся!!! Але, на всякий випадок, “Барбовал” чи “соточку” біля себе поставте…» Видання Радивилів.info теж вирішило ознайомити читачів із цими нотатками.
Читайте тут (сторінки книги у форматі PDF): https://drive.google.com/file/d/0B48fWGjQRwmCNVNMbmpKcndiOXM/view
Я живу в Бродах з народження і так 31рік…. З половиною статті я згідний, є правда в цих словах…А за другу половину скажу так: Я знав Що Савченко це розкручений бренд, який просто зараз вигідно піарити, а є і інші які нечесно сидять в російських тюрмах… А тепер після цієї статті моє ставлення змінилось.
І ще добавлю…..Можна ображати місто, можна ображати керівників того ж міста. Але всіх людей образити під копірку, в тому числі і жінок та дітей — це вже…. Якщо сама вона нічого для того міста не зробила, то і говорити не варто…..Отож як БРОДАВЧАНИН, “Єврейський УКРАЇНЕЦЬ” (якось так вона всіх тут назвала) скажу: “Ми маємо владу таку, на яку заслуговуємо…”
Не можна так погано писати про мешканців міста, лише слухаючи плітки базарної тьоті “моті”. Раджу нікому не опускатись до рівня плебсу. Мене також цікавить бродівський мер, хто це такий, тож дам пораду звернутись у відповідні органи, а де він дів гроші? Я – українець і знав лише одного єврея Семена Лейбовича, який підтримав у кінці вісімдесятих РУХ та на початку дев”яностих останнім виїхав в Ізраїль. Я цьому місту віддав усе своє свідоме життя, мені не соромно, що я тут прожив та, наскільки міг, все робив для людей і міста. Щоб погано говорити про нього і його мешканців, то запитай у себе: а що ти зробив (чи зробила) путнього для нього і його жителів, чи пам”ятатимуть про тебе як про людину, яка все робила не настільки для себе, а для тих, хто тебе оточував! З повагою (L.G.)
Розчарувалась в Надії
Спочатку на себе подивись, а потім про когось таке пиши!!!
З огидою дивишся на наших військових, які отримують гроші, а нема кому воювати, крім бомжуватих добровольців. Чомусь пхаються в армію, але рахують, що армія не для захисту батьківщини, а для отримання винагороди за те, що ходять в формі.
Я народилася на Бродівщині, живу на Рівненщині. Усюди не все в порядку, але писати таку гидоту, домислену своєю зверхністю – це низько для жінки. Чому ж ти не повстала перед своїм керівництвом тоді, коли отримувала 6000 грн. за прогулянки, розслабуху, грибочки, ягідки, бо тобі вигідно було. А ти ще згадуєш нещасних, зморених селянок з їх мізерним заробітком. Ти мала стільки вільного часу, гнила в болоті, то треба було завести господарство з курок, свиней, корів. Може, тоді ти з гідністю віднеслася б до тих людей, котрих облила брудом. Бродівці, ви класні, добрі і т.д. Пробачте чужинці, яка не стала такою, як ви… Не дочитала до кінця. Надіюся, що хоч Троєщину вона не паплюжила…
Броди також частина України … України,яку так любить Савченко . А може вона і Україну так любить .
Броди – гарне місто, вас, бродівчан, поважаю. Поважаю усіх галичан, ви милі моєму сердцю люди!!!
В Бродах у більшості організацій процвітає корупція, підлабузництво, хабарництво.
Надія Савченко розписала в книзі Броди в реалії, але нічого не зробила ні посаді військовослужбовця, ні на посаді народного депутата, на на посаді номеру один в партії ” Батьківщина” для того. щоб:
1.Зробити в нас чесним суд
2.Зробити в нашому місті прозорими та безхабарними правоохоронні органи.
3.Відновити наші процвітаючі за часів СРСР заводи та фабрики.
4.Реанімувати 15 знищених військових частин.
5.Відновити службови фонд в нашому місті, котрий налічував лише військових квартир кількістю півтори тисяч.
6.Відновити безкоштовне навчання та лікування в нашому місті.
7.Посадити за грати за хабарництво чи зловживання хоч одного корупціонера- посадовця.
8.Зробити щось для міста, в котрому не бідно та безтурботно проживала.
9.Зробити прозорою пресу, котра постійно та замусолено вихвалює лише тих, хто при владі.