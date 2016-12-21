Найбільша об’єднана територіальна громада

Минулої неділі відбулися вибори голів та депутатів Млинівської та Острожецької (Млинівський район) об’єднаних територіальних громад.

До Млинівської об’єднаної територіальної громади увійшло 11 сільських рад, а також Млинівська селищна рада. Поки що це одна з найбільших в Україні об’єднана громада: в її складі 34 села і селище – з населенням 18 тисяч осіб.

Посаду голови Млинівської громади виборювали сім претендентів, серед яких три підприємці, полковник поліції у відставці, директор школи, колишній керівник сільгосппідприємства та колишній голова селищної ради. За попередніми підрахунками, очолити громаду люди довірили підприємцю із Млинова Дмитру Левицькому, який працюватиме з депутатським корпусом із 26 чоловік.

Нагадаємо: в Радивилівському районі поки що створено 3 об’єднані територіальні громади. Поза таким реформуванням залишаються Бугаївська, Сестрятинська, Хотинська, Рідківська, Пляшевська і Теслугівська сільські ради.