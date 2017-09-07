Найновіші повідомлення з життя Радивилівщини

На сесії Радивилівської міської ради затверджено перелік об’єктів, видатки на які в поточному році здійснюватимуться за рахунок коштів бюджету розвитку. Йдеться про капітальний ремонт дошкільного навчального закладу в селі Підзамче, шкіл: Немирівської (ремонт даху, перекриття спортзалу), Башарівської (ремонт твердопаливної котельні, тепломережі та внутрішньої системи опалення), Дружбівської (ремонт внутрішньої системи опалення). На це передбачено виділити 405 тис. гривень.

Крупецька ОТГ запрошує на фестиваль-ярмарок народної творчості «Крупецькі гостини», який відбудеться 10 вересня з 15 години в центрі села Крупець. Фестиваль розпочнеться спортивним святом «Наша єдність у спорті» на спортивному стадіоні села Гнильче (10 год.). А в селі Підлипки з нагоди Дня фізичної культури і спорту цього ж дня, як ми повідомляли, Радивилівська міськрада проведе відкритий кубок міського голови Радивилова з мотокросу (14 год).

Голова райдержадміністрації Олег Ващук і начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії – державний інспектор ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області Олександр Костюк представили трудовому колективу в Радивилові нового керівника. Начальником Радивилівського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Рівненській області призначений Микола Медвідь, який має значний досвід роботи на різних посадах у ветеринарній медицині Радивилівщини. Олег Ващук наголосив на важливості співпраці органів місцевої влади з Держпродспоживслужбою для захисту прав та інтересів жителів району, а також забезпечення епізоотичної безпеки.

До Козинської ОТГ приїздили консультанти Проекту ПУЛЬС «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (USAID) Рівненського РВ АМУ. Фахівці зустрілися зі спеціалістами, аби визначити проблемні питання у роботі громади, обговорили проблемні питання у галузях освіти, земельних ресурсів, проектного менеджменту, фінансів та формування бюджету.

Радивилівців запрошують на День міста Броди, який відзначатимуть у неділю, 17 вересня. Початок о 14 год. на майдані Ринок. Серед іншого в програмі – виступи народних артистів України Павла Дворського і Мар’яна Шуневича, а також інших артистів.

24 вересня у селі Козин Радивилівського району відбудеться фестиваль-ярмарок “Свято осені”.

(За повідомленнями сайтів ОТГ і РДА).