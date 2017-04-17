Найважливіша тема цих святкових днів

Свято Воскресіння Христового залишається головною темою в обміні інформацією користувачами соціальних мереж Інтернету, в офіційних засобах масової інформації. Жителі Радивилова виставляють на своїх сторінках фотознімки, які розповідають про Великдень, діляться враженнями від святкових богослужінь, на яких випало побувати, від зустрічей із знайомими і друзями, які приїхали в рідне місто звідусіль.

Наприклад, добірку фотознімків із церкви Вознесіння Господнього, де настоятелем отець Юрій Бурліков, уміщено у Фейсбуці за такою адресою:

https://www.facebook.com/groups/581840695345957/

А про богослужіння в церкві святого Володимира (настоятель отець Володимир Протас), що в селі Баранне Радивилівського району, інформує цей відеосюжет: