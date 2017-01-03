Нам би на Радивилівщині такого ентузіазму

Нам би в Радивилові і на Радивилівщині такого ентузіазму і такого мислення. А то забули за поділом на об’єднані територіальні громади, що продовжуємо жити в одному регіоні, в одному краї, власне кажучи, поки що – в одному Радивилівському районі.

Володимир Булишин,

директор ТРК «Броди», депутат Бродівської районної ради:

В останні дні 2016 р. при формуванні районного бюджету Бродівщини на 2017 р. було запропоновано передбачити фінансовий ресурс для реалізації «Програми промоції Бродівщини». Думка була озвучена депутатом районної ради Ігорем Криськівим і знайшла однозначну підтримку у голови районної ради Євгена Шведа (який, до слова, одним із пріоритетів своєї діяльності бачить розширення контактів різноманітних середовищ Бродівщини за межами району, у тому числі – у прифронтовій зоні та за кордоном). Отже, ідею було схвалено депутатами, кошти у районному бюджеті передбачено, програма розробляється і буде прийнята на одному із найближчих сесійних засідань.

Первинною була проста ідея видати за кошти програми повноколірні міні-булети («складачки» формату А4) про всі чи більшість поселень району для того, щоб їх можна було поширювати під час різноманітних «зовнішніх» контактів. Як директор Телерадіокомпанії «Броди», автор цих рядків озвучив думку щодо виготовлення невеликих кількахвилинних промоційних фільмів про наші населені пункти з тиражуванням їх на електронних носіях. Та й це лише часточка того, що можна робити для промоції цілого району та окремих його частин.

Безумовно, їдучи в гості чи приймаючи гостей, важливо подарувати людям гарну річ, яка презентує нашу територію. Володіючи, хай і незначним, фінансовим ресурсом для цього, звичайно, щось та й зробиться. Але…

Перш за все розберемось з термінологією

Промоцію територій чи населених пунктів (місць) сьогодні розуміють як діяльність з метою підвищення конкурентоспроможності для завоювання зовнішніх ринків, приваблювання інвесторів, туристів, нових мешканців та кваліфікованих мігрантів. Промоція місць скерована на подолання дефіциту матеріальних і нематеріальних ресурсів території. У її основі лежить ідея донесення до широкої громадськості уявлення про унікальність території. (Роль брендинга городов в эпоху перемен – К., 2012).

Не підлягає сумніву, що з «дефіцитом матеріальних і нематеріальних ресурсів території» ми усі, а особливо керівники підприємств, установ і закладів Бродівщини, стикаємось щодня і всюди. Тому, безумовно, корисним може бути все, що дасть перспективу залучення додаткових коштів, технічних засобів, людей та ідей. Особливо – в умовах адміністративно-територіальних реформ, які вже активно відбуваються у багатьох галузях (до прикладу, в медицині).

Чи легко бідним займатись промоцією?

Але у процесі розмов та роздумів автор цих рядків прийшов до висновків, що проблематика промоції території є набагато складнішою, ніж вона бачиться з першого погляду. Так, у нас реально є що показати. І у плані природи, і у плані історико-культурної спадщини, і у плані культурно-мистецької та господарської діяльності сучасних мешканців району. Як показує досвід, може наш край бути привабливим і для інвестора. Великим позитивом нашої території є її доволі вигідне географічне розташування, наявність транспортних магістралей (їх якість – інше питання). То ж, здавалось би, варто трохи «попіарити» територію і потечуть гроші інвесторів та туристів.

Але чи легко нам буде трансформувати позитиви території у реальні надходження до бюджетів громад та родин? Є сумніви. Перш за все тому, що ми бідні. А бідним хочеться грошей вже, а не у далекій перспективі. Тому, «розкрутка» території, а особливо – вкладання у неї грошей, сьогодні видаються таким собі дивацтвом, не зовсім прив’язаним до реалій кризово-воєнно-споживацького суспільства…

Про промоційний «мегапроект» кращих часів

Свого часу багато мешканців району вже мали той чи інший стосунок до великого проекту щодо промоції нашої території: проведення у 2007-2013 роках етнофестивалю «Підкамінь». У цей час про принади Підкаменя і Бродівщини дізналися сотні тисяч якщо не мільйони людей, десятки тисяч побували у нас. Але… Чи переросла кількість у якість? Чи недарма були витрачені спонсорські і бюджетні кошти? Чи не залишилися проблеми «розкрутки» Підкаменя і Бродівщини проблемами дуже-дуже незначного кола осіб? Регрес останніх років – ніби то очевидний. Та й, будьмо відверті, фестиваль в основному був продуктом організаторської діяльності «раннього» Олександра Ганущина. Тоді у теперішнього голови Львівської обласної ради були час і бажання сконцентруватися на локальному і з багатьох оглядів збитковому проекті. Чи в стані сьогодні ми без допомоги Ганущина (перш за все, організаційної) повторити свої звершення тих гарних часів? Та й чи час зараз, в умовах війни та зубожіння викидати аж сотні тисяч на фестивалі, результат яких «не помацаєш руками»?

Для кого перш за все?

Існує й проблематика іншого характеру. Це неприємно, але все ж закликаю проаналізувати те, як ми, мешканці Бродів і Бродівщини, сприймаємось ззовні. Для прикладу, почитайте, що про нашу «унікальність» написали львівська письменниця Галина Пагутяк (Пагутяк Г. Сентиментальні мандрівки Галичиною. – Львів, 2014) чи відома Надія Савченко (Савченко Н. Сильне ім’я Надія. – Київ, 2015). І перш, ніж у гніві відкидати запропоновані тексти, закликаю подумати: може, все ж їх автори мають певну рацію…

Окрім того, що пересічний мешканець Бродівщини знає про неповторність ландшафтів Малого Полісся і Гологоро-Кременецького горбогір’я, про пам’ятки Підкаменя, Бродівський замок, синагогу, Йозефа Рота? В решті решт, що ми знаємо про наші молитовні паломницькі місця, про чудотворні ікони, яких на Бродівщині, лише офіційно визнаних Церквою, аж три. То ж, що ми самі знаємо про свою унікальність?

Висновок: перш за все, нам потрібна «внутрішня промоція», тобто поліпшення системи знань самих мешканців сіл, Підкаменя і Бродів (хоча б – шкільного віку) про унікальність нашої території. Роздавати виготовлені буклети і показувати промоційні фільми сьогодні треба не так гостям, як самим мешканцям району.

«За» чи «проти»?

Думав було на попередньому реченні завершити. Але, переглянувши текст, зрозумів: читач може подумати, що автор проти «Програми промоції Бродівщини». Ні, «за». Але розробити і виконати ми її мусимо так, щоб отримати максимальну віддачу від чіткого виконання правильно прописаних завдань. Так, щоб позитиву від нашої унікальності з року в рік ставало все більше, а негативу – все менше…

Як розподілити гроші?

І на завершення – кілька слів про гроші. Не конкретно – «на що», а про принцип їх розподілу. Отже, пропоную частину грошей, передбачених на реалізацію програми (хоч їх сума й невелика), розподілити на конкурсних засадах. Для того, щоб промоцією території займались, перш за все, ті, хто бачить у ній сенс. Окрім того, у такий спосіб до ресурсного забезпечення програми можна буде долучити ще й кошти заявників: місцевих рад, ініціативних груп тощо. А от форму заявки варто розробити максимально простою…

(Зі сторінки автора у Фейсбуці).

На знімку внизу: Володимир Булишин (зліва) з істориками. (Фото: Радивилів.info).