Народний депутат – у Козинській територіальній громаді

Народний депутат України від нашого виборчого округу Олександр Дехтярчук про свою роботу в інтересах виборців регулярно розповідає на персональній сторінці у Фейсбуці.

Як відомо, з 28 серпня 2016 року, після виборів, існує Козинська об’єднана територіальна громада Радивилівського району. Отож сьогодні, 23 січня, О.Дехтярчук прозвітував: «Мав зустрічі в Козинській об’єднаній громаді. З депутатами та керівниками бюджетних установ визначили напрямки співпраці в цьому році».

Йшлося про заміну вікон у Рудня-Почаївській загальноосвітній школі (село Пустоіванне), облаштування твердопаливної котельні в дитсадку села Зарічне (нині тут, на жаль, не дотримується температурний режим). Місцева влада готує відповідну проектну документацію, депутат же взявся допомогти залучити кошти. Громада також хоче налагодити співпрацю з волонтером Корпусу миру, тому й тут народний обранець допомагає в організації перемовин.