Народний депутат – у радивилівських ОТГ

Зі сторінки народного депутата України Олександра Дехтярчука по нашому виборчому округу: «Хороші чотири зустрічі – в Крупецькій громаді. Два нових шкільних автобуси, отримані перші «підйомні» – понад три мільйони гривень на структурні проекти, наявна активна молода команда. Підтримка – з боку нашої команди. Хай повільно, але життя в селах громади змінюється на краще. Відвідав Крупець, дошкільні заклади сіл Срібне, Баранне, Гоноратка».

27 березня Олександр Дехтярчук зустрівся з представниками Радивилівської ОТГ, поспілкувався з представниками ЗМІ в Радивилові.

(Факти регулярно беремо зі сторінки О.Дехтярчука на його персональній сторінці у Fecebooc).

