Народний депутат – у радивилівських ОТГ

АВТОР · Вересень 27, 2017Переглядів 179

Зі сторінки народного депутата України Олександра Дехтярчука по нашому виборчому округу: «Хороші чотири зустрічі – в Крупецькій громаді. Два нових шкільних автобуси, отримані перші «підйомні» – понад три мільйони гривень на структурні проекти, наявна активна молода команда. Підтримка – з боку нашої команди. Хай повільно, але життя в селах громади змінюється на краще. Відвідав Крупець, дошкільні заклади сіл Срібне, Баранне, Гоноратка».

27 березня Олександр Дехтярчук зустрівся з представниками Радивилівської ОТГ, поспілкувався з представниками ЗМІ в Радивилові.

(Факти регулярно беремо зі сторінки О.Дехтярчука на його персональній сторінці у Fecebooc).
Крупець, ОТГ

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1 Response

  1. Анонім сказав:
    Вересень 28, 2017 о 10:40 am

    Яке відношення депутата до нових автобусів?????!!!!!!!!

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