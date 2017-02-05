Населені пункти Радзивилівської і Теслугівської волостей

Нам важливий кожний новий факт, що здатний збагатити наше уявлення про минуле Волинського краю, Радивилівщини, Радивилова. Часом ці відомості доволі розрізнені і не дозволяють звести їх у цілісну картину. Однак із часом, можливо, вдасться виявити щось нове і воно доповнить уже зібрані відомості.

Як відомо, з 1795 року Радивилівщина перебувала у складі Волинської губернії Російської імперії, її населені пункти розподілялися між двома повітами – Кременецьким і Дубенським. Але найнижчою адміністративно-територіальною одиницею (з 1861 року – одиницею станового селянського самоврядування) була волость.

Радивилів (тоді «Радзивилов») у 1866 році став волосним центром. Що являла собою ця територіальна громада, дає уявлення виявлений в архівах перелік населених пунктів і урочищ, які входили до цієї волості (список – російською мовою).

Пояснення скорочень: с. – село, д. – «деревня» (поселення, яке не мало свого кладовища), х. – хутір, ур. – урочище, прис. – присілок, фольв. – фільварок. Місцезнаходження деяких поселень тепер не відоме.

Особливості написання назв збережено.

Радзивиловская волость Кременецкого уезда Волынской губернии

Балки, ур.

Батьковщина, х.

Батьков, с.

Башаровка, с.

Березина, д.

Бирок

Бугаевка, д.

Буда, х.

Бузовский Пост, х.

Белокриница, х.

Веселый Пост, х.

Вытыка, х.

Гаи Левятинские, с.

Гаи Малые, д.

Дранча Русская, с.

Дранча Польская, д.

Дранчевский Пост, х.

Дубовая, х.

Каплица, прис.

Каплица, х.

Клекотовский Пост, х.

Копани, д.

Круки, д.

Крыжи, ур.

Кузьмиры, х.

Леватинь, с.

Лесной Пост, х.

Лесовики, х.

Мариинский фольв.

Могилки, фольв.

Морозовская Дача, х.

Немировка, с.

Опарипсы, с.

Пархуты, прис.

Перенятин, с.

Пидставня, ур.

Пильное, х.

Подзамче, с.

Пороховня, ур.

Пороховенский Пост

Проказы, прис.

Старики, д.

Старая Таможня, ур.

Стояновка, х.

Ступаки, ур.

Суходольский Пост, х.

Суходолы, прис.

Сырнова, ур.

Цыбухов, ур.

Червона.

ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ. А ось які населені пункти були тоді в Теслугівській волості («к.», як підказав краєзнавець Андрій Жив’юк, означає “колонія”):

Теслуговская волость Дубенского уезда Волынской губернии

Березина, фольв.

Борятин, с.

Белявщина, х.

Викулин, х.

Витенский погр. пост.

Волица, х.

Волковыи, с.

Волковыи чешск. пос.

Гай, ур.

Глубокая Долина, к.

Голынь, ур.

Гонорадка, ур.

Гремяче, ур.

Гуцманы, х.

Добрывода, с.

Жабокричи Большие, с.

Жабокричи Малые, с.

Жабокрицкая Долина, ур.

Запрудом, прис.

Ивановка, к.

Казимировка, к.

Каролинка, фольв.

Клин, х.

Копань, д.

Копань, к.

Корытно, с.

Краки, х.

Курашевщина, фольв.

Лесничевка, х.

Мытница, с.

Мытница, к.

Мытницкий пост

Новина, х.

Осиково, х.

Остров, с.

Островский фольв.

Пасека, х.

Пасека Церковная

Пасека, ур.

Плишевка, д.

Плишева, с.

Подвысокое, х.

Полевая, х.

Полуночне, прис.

Полуночное, погран. пост

Рогозно, с.

Рожевщина, ур.

Редьков, с.

Редьковский фольв.

Редьковский пограничный пост

Семенюки, х.

Ситенка, х.

Солонев, с.

Станиславчуки, х.

Теребиш, х.

Теслугов, с.

Хотин, с.

Цымбалюки, х.

Черная Лоза Новая, к.

Черная Лоза Старая, к.

Андрій Жив’юк надав мені таку інформацію про особливості місцевих колоній: “Більшість з них – це переселенські поселення. У нашій місцевості, як правило, чеські, німецькі, польські, але були й українські – з тих переселенців, що походили з дальших місцевостей”.