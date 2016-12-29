Наш район увійде в Дубенський госпітальний округ

АВТОР · Грудень 29, 2016Переглядів 14

Голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко підписав проект формування в області 3-х госпітальних округів.

Ним передбачається створення Рівненського, Дубенського та Сарненського округів.
«Проект надіслано до Міністерства охорони здоров’я і чекає на його затвердження. А вже у 2017 році будуть розроблятись генеральні плани розвитку госпітальних округів, аби розвивати мережу, бо головне – визначити пріоритетні лікарні, дороги, адже держава їх інвестуватиме найближчі 5 років», – зазначив Олексій Муляренко.

Зокрема, в Дубенському окрузі будуть Радивилівський, Млинівський, Дубенський, Демидівський райони з адмінцентром у місті Дубно.

Нагадаємо, створення госпітальних округів передбачається у рамках реформи охорони здоров’я.
Госпітальний округ планується створити з такими межами і набором закладів, щоб в перспективі на його основі можна було створити ефективну і сучасну медичну мережу. Мало завантажені і погано оснащені лікарні будуть перепрофільовані, додатково обладнані, до роботи в них будуть залучені висококваліфіковані спеціалісти.

(З повідомлення прес-служби ОДА).

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