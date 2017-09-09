Навчальний клуб «Дентаро» в Радивилові

Нещодавно в Радивилові було засновано групу «Dentraro Study Club», створену для обміну досвідом між лікарями з різних регіонів України. До її складу увійшли лікарі-стоматологи: Гудима Роман, Гудима Богдан (м.Радивилів), Мельник Володимир, Муха Роман, Губиш Сергій (м.Дубно), Волощак Андрій, Рудий Віталій (м.Броди), Олянюк Ігор, Мотренко Тарас (м.Івано-Франківськ) і Мулик Петро (м.Рівне), Харченко Марк, Інна Пекарська (м.Рівне), Кенюк Андрій, Михайло Сливка (м.Ужгород), Михайло Мусорин (м.Івано-Франківськ) та інші (загалом 40 спеціалістів).

Засновник групи Гудима Роман Анатолійович продемонстрував серію клінічних випадків, присвячену негайному навантаженню після встановлення зубних імплантантів. Це складна методика, яка передбачає, що після встановлення імплантанта не потрібно чекати півроку на приживлення, а пацієнт отримує коронки одразу через 5 днів після проведення імплантації.

Доцент кафедри ортопедичної стоматології Ужгородського національного університету Кенюк Андрій демонстрував методику планування цифрового дизайну посмішки за допомогою фотографій, комп’ютера та тимчасових коронок.

Відбувся зацікавлений обмін досвідом з реальних щоденних практичних випадків. Усім припав до вподоби його цікавий формат. Аналізувалися напрацювання, звучала критика, в тому числі з приводу власних робіт, розглядалися різні підходи до лікування та різні шляхи вирішення певних конкретних ситуацій. Кожний мав змогу спробувати себе в ролі лектора. А головне – учасники групи «Dentraro Study Club» познайомилися між собою, збагатилися досвідом, адже працюють лікарі в одній сфері, але в різних містах, де є свої традиції в галузі стоматології, є різний менталітет та підходи до роботи.

Передбачено, що учасники новоствореної групи «Dentraro Study Club» будуть збиратися в Радивилові регулярно, до розмови запрошуватимуться лектори для вивчення вузькоспеціальних тем. На вересень запланована зустріч із лектором з Івано-Франківська на тему реконструкції передніх зубів.