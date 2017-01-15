Не забуваємо ми новорічних традицій

АВТОР · Січень 15, 2017Переглядів 257

Сьогодні, 15 січня, посеред зими – в новорічно-різдвяні дні, в місті Радивилові на центральній площі Незалежності біля новорічної ялинки було по-святковому людно – хори православних церков виконували різдвяні колядки та щедрівки.

radyvyliv_mistoСвяткові дійства в центрі міста завжди привертають увагу, тим паче в такі насичені за святковістю дні. Прийшли на свято й керівники Радивилівської об’єднаної територіальної громади на чолі з міським головою Миколою Карапетяном, прийшли депутати. І можна з упевненістю сказати: врочисте дійство нікого не лишило байдужим.

А в п’ятницю, 20 січня, городян і жителів громади запрошують сюди ж, на площу міста, –  на свято коляди «Небо і земля нині торжествують» – за участю аматорських колективів Радивилівської об’єднаної територіальної громади.

Фоторепортаж Володимира Ящука дивіться тут:

http://photo.i.ua/user/5086/486420/?p=0&r=5596589

 

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Володимир Ящук

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

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