«Небо і земля нині торжествують». Короткі новини

У п’ятницю, 20 січня, у Радивилові відбудуться урочистий мітинг, приурочений Дню Соборності України, та поминальна панахида. Захід пройде біля пам’ятного знака борцям за незалежність України (міське кладовище). Початок – о 10.30 годині, повідомляє сайт Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади.

Цього ж дня, у п’ятницю, городян і жителів громади запрошують на свято коляди «Небо і земля нині торжествують» – за участю аматорських колективів Радивилівської об’єднаної територіальної громади. Місце проведення – площа Незалежності в Радивилові. Початок – о 13 годині.

⇔З 90-річним ювілеєм Бульбіна Леоніда Володимировича, ветерана Другої світової війни, колишнього багаторічного працівника Радивилівської меблевої фабрики, привітали вчора заступник голови Радивилівської міськради з гуманітарних питань Олександр Пастух і голова міської ветеранської організації Дмитро Воронко.

⇔9 січня ввечері у жительки Радивилова вирвав сумочку невідомий чоловік. Поліцейським вдалося встановити його особу і затримати нападника. Ним виявився житель одного з приміських сіл, раніше судимий. Його знову чекає суд.

⇔Радивилівські правоохоронці й надалі продовжують виявляти факти незаконного самогоноваріння на теренах нашого району. З початку нового року поліцейськими виявлено та вилучено – 48, 4 л самогону, 360 л закваски та 4 самогонних апарати. Днями поліцейські знову припинили протиправну діяльність ще в двох приватних оселях мешканців сіл Козина та Хотина. Правоохоронцями було вилучено та знищено самогонний апарат, закваску та готовий самогон. Також винні особи притягуються до адміністративної відповідальності. На них очікує покарання в грошовому еквіваленті. Про це виданню Радивилів.info повідомила прес-служба Радивилівського відділення поліції.