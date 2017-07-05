Нелегалів із В’єтнаму затримали біля Опарипсів

Поліцейські відділу боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми за оперативною інформацією на стаціонарному посту в селі Опарипси Радивилівського району затримали двох громадян В’єтнаму, які перебували на території України без відповідних документів.

Близько 18 години 3 липня на автодорозі Київ – Чоп поліцейські при перевірці автомобіля «ВАЗ 21150» виявили іноземців без відповідних документів. Водій автомобіля таксі розповів правоохоронцям, що в місті Одеса в’єтнамці за хорошу плату запропонували відвезти їх до Львова, на що він погодився. громадяни В’єтнаму , 36-ти та 29-річні, знаходилися на території України без документів та перетнули кордон незаконно.

Працівники відділу боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Рівненській області доставили іноземців в Управління Державної міграційної служби, де на них склали адміністративні протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Зараз нелегали перебувають в пункті тимчасового перебування іноземців у селі Журавичі Волинської області.

Відділ комунікації поліції Рівненської області.