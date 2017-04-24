Новий відділ – нові головні спеціалісти

На сайті Козинської об’єднаної територіальної громади Радивилівського району поділилися інформацією про те, що розпорядженням сільського голови Юрія Костюка за результатами конкурсного відбору призначено головних спеціалістів відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту ОТГ.

Головними спеціалістами призначені: з питань освіти – Пасєка Людмила Іванівна; з питань культури – Євич Олександр Святославович; з питань туризму, молоді та спорту – Побережник Віктор Степанович. Вони прийняли присягу посадових осіб органів місцевого самоврядування. На жаль, на сайті не вказано, які посади раніше займали новопризначені спеціалісти. Очолює відділ Вижицька Мар’яна Володимирівна, яка раніше була директором Рудня-Почаївської школи.