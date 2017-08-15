Новини Радивилівщини: до факту – факт

Сьогодні, 15 серпня, голова Апеляційного суду Рівненської області Олег Полюхович познайомив працівників Радивилівського районного суду з Дмитром Мельником, який до цього працював суддею у Демидівському районному суді, а Указом Президента 7 серпня цього року відправлений у відрядження строком до шести місяці на роботу cуддею Радивилівського районного суду. Сьогодні в Радивилівському районному суді залишок справ становить 1077. Питома вага, звичайно, припадає на справи про притягнення до адміністративної відповідальності (613), які мають обмежені строки розгляду, а також справи, які очікують на розгляд у порядку цивільного судочинства (385). Без розгляду залишаються 57 кримінальних проваджень та 22 адміністративні справи.

Козинська ОТГ опублікувала програму відзначення Дня Прапора та 26-ї річниці незалежності України. Усі святкові заходи в Козині намічені на 23 серпня. О 10 год. урочисто піднімуть Державний прапор України. Затим відбудеться дитячий флеш-моб. Об 11 год. розпочнеться матч ветеранських футбольних команд Козинської і Крупецької ОТГ. На 12 год. намічений молебень за Україну. Відбудеться шаховий турнір (з 14 год.) і святковий концерт (з 15 год.). На 21 год. оголошена молодіжна розважальна програма і дискотека.

14 серпня в селі Дружба Радивилівського району місцевий мешканець порався на городі і наткнувся на три мінометні міни. Того ж дня піротехніками знищено одну мінометну міну калібром 82 мм, одну мінометну міну калібром 120 мм та два артснаряди калібром 76 мм часів Другої світової війни, які були виявлені місцевим жителем на березі річки поблизу села Довгалівка Радивилівського району.

Психолог Світлана Гришичкіна, голова громадської організації «Психолого-логопедитчний центр «Ефектус», провела тренінгове заняття «Як подолати стрес» із працівниками Радивилівської районної ради та районної державної адміністрації, знайомила зі способами подолання стресу, техніками для різних видів особистостей, вчила, як справлятися з емоціями.

На стадіоні села Рачин Дубенського району відбувся матч другого кола Дубенської прем’єр-ліги між командами ФК «Крупець» та ФК «Рачин-Колос», який закінчився з рахунком 4:2 на користь крупецької команди (з її гравців голи забили Тарас Феленюк та Сергій Мирончук). Кількома днями раніше «Крупець» грав з ФК «Привільне» і переміг – 9:4. Наступну гру крупецькі спортсмени проведуть з ФК «Джокер» (Дубно) 16 серпня з 18 год. на футбольному полі села Крупець Радивилівського району.

(За повідомленнями Інтернет-ресурсів).