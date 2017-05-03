Новини радивилівські – нам важливі

Радивилівський міський будинок школяра запрошує всіх на творчий звіт у Радивилівському будинку культури. Початок звіту 5 травня (п’ятниця) о 17 год. – вхід вільний.

Наприкінці квітня з робочим візитом на території Крупецької об’єднаної територіальної громади Радивилівського району побував народний депутат України від нашого виборчого округу Олександр Дехтярчук. У супроводі сільського голови Крупця Віталія Мошкуна він зустрівся з колективами Крупецької, Срібненської, Довгалівської загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільного навчального закладу «Сонечко» села Крупець.

Народний обранець прозвітував про результати своєї роботи у 2016 році, поінформував щодо реалізації ініціатив Президента та Уряду в сферах децентралізації, реформування місцевого самоврядування, освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. Крім того, депутат обговорив перспективи участі об’єктів соціальної інфраструктури Крупецької сільської ради у проектах Державного фонду регіонального розвитку.

Олександр Дехтярчук подякував виконкому Крупецької ОТГ за професійну підготовку проектних пропозицій та документації з капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери, повідомив сайт Крупецької ОТГ.

Радивилівський краєзнавець, журналіст і фотограф Володимир Ящук повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці: сервіс соцмережі «Карти Google» надіслав йому лист про те, що відправлені ним фотознімки на цей сервіс (а їх кілька сотень із десятків населених пунктів та місцевостей, де радивилівець сам фотографував) уже зібрали понад 100 тисяч переглядів.

До речі, фотоальбом про Личаківський цвинтар у Львові, де В.Ящук виставив понад 700 фото, зроблених ним упродовж кількох років різними фотокамерами, вже зібрав понад 550 тисяч переглядів. Загалом у соцмережі представлено кілька тисяч фоторобіт радивилівського ентузіаста фотосправи, автора двох книг про Радивилів.

Наприкінці квітня відбувся рівненський обласний огляд-конкурс естрадної пісні «Юна зірка». Уляна Бабак із села Срібне Крупецької ОТГ виборола друге місце у своїй віковій категорії. Її художній керівник – Марія Петровська. Дівчинка займається в Радивилівській дитячій школі мистецтв імені Г.Жуковського (директор Сузанна Клюй).

Третього травня конкурсною комісією Козинської сільської ради проведно конкурсний відбір на посаду директора Рудня-Почаївського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”. Кандидатом виявилася лише завуч цієї школи Хоружа Софія Миколаївна. Її і рекомендовано до призначення.

Потреба в призначенні виникла через те, що колишній директор (М.Вижицька) призначена начальником відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради.