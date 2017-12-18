Новорічне свято з участю волонтера зі США

У рамках тижня англійської мови в Радивилівському професійному ліцеї відбулося музично-пісенне Новорічне свято. Його організатор, викладач англійської мови Наталія Мелих запросила на захід волонтера Корпусу Миру Алекс Полк, яка нині працює в Радивилові.

Алекс підготувала фотопрезентацію і розповіла учням ліцею про різдвяно-новорічні традиції США, а також зокрема – про традиції її сім’ї. А ще – провела цікаву гру-знайомство та гру” Bingo”, в яких взяли участь не лише учні, а й запрошені викладачі ліцею. Потім Н.Мелих розповіла про історію створення всесвітньовідомої тепер колядки “Щедрик” в обробці українського композитора Миколи Леонтовича, текст якої, як вважається, з’явився ще за язичницьких часів. Перекладена англійською колядка має назву “Carol of the Bells”. Учні переглянули відео найпопулярнішої інтерпретації цієї пісні у виконанні гурту «Pentatonix» (це відео в Ютубі переглянули 106 млн. людей).

Не менш цікава історія української колядки “Тиха ніч”. Учні і гості свята заспівали її в англійському та українському варіантах. До речі, Алекс Полк співала і українською (текст був спроектований на стіну) . Їй сподобався такий варіант пісні, вона навіть сказала, що українською колядка звучить мелодійніше.

На уроці всі присутні були в шапках Діда Мороза (Санта Клауса). Настрою додавали новорічні декорації, які прикрашали кабінет. На завершення Наталія Мелих поставила декілька запитань Алекс. Учням цікаво було дізнатися про те, що волонтер вивчає українську завдяки завантаженій на телефон програмі Duolingo і що перше слово, яке вона вивчила українською, було… “слон”. А найсмішнішим за звучанням для неї виявилося слово”бобер”, найважчим за вимовою – “використовувати”.

Повеселив усіх присутніх “Танець Санти”, який виконала Алекс і один із учнів третього курсу. Їм обом потрібно було повторити рухи Санти за відео.

Ще учні і гості свята співали англійською пісню про Санту та інші різдвяні й новорічні пісні.

Щоб урізноманітнити атмосферу зустрічі, викладач ліцею запропонувала відтворити одну з найпоширеніших на Заході традицій Нового року: учні під музику і танці передавали мішок з головними уборами і, коли спинялася музика, виймали якусь новорічну шапку і одягали.





Фото Оксани Довбети і Степана Мелиха.