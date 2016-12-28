Новорічно-Різдвяні свята розпочали наші діти

Надходить рік 2017-й! Новорічними ранками в дитсадках і загальноосвітніх навчальних закладах Радивилова і Радивилівського району розпочалися Новорічно-Різдвяні свята для дітей. Ці святкові дійства щоразу по-своєму загадково-несподівані, казкові, по-дитячому безпосередні і наївні, адже пов’язані з очікуванням новорічних таємничих див, із пам’ятними подарунками і «гостинцями» від Діда Мороза, зі здійсненням трепетних, щемливих задумів та мрій.

У школах Радивилівщини новорічні ранки розпочали молодші учні. І батькам схотілося розповісти про ці дійства в соціальних мережах Інтернету. Пропонуємо увазі наших читачів знімки кореспондента Радивилів.info, а також фото, взяті зі сторінки в соцмережах. У вікні відгуків унизу можна залишити посилання на інші публікації.