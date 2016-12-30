Новорічно-Різдвяні вітання адресуються кожному з нас

Новорічно-Різдвяні привітання керівників Радивилова і Радивилівського району опубліковані на сайтах районної ради, райдержадміністрації і Радивилівської об’єднаної територіальної громади.

Дорогі співвітчизники!

Новий рік – це одне з найпрекрасніших і найулюбленіших свят для кожного. І незалежно від віку і положення в суспільстві, цей казковий період очікування чудес живе та завжди житиме у наших серцях.

Адже саме Новий рік наповнений якимось неймовірним чаклунством, очікуванням чогось дивного і прекрасного, чудового і таємничого.

Тож нехай усі проблеми, негаразди та неприємності залишаться в 2016 році. У майбутнє ми беремо з собою тільки все нове, світле і позитивне. 2017 рік рішучими кроками входить в наші будинки і його вже не зупинити. Нехай його сміливі кроки принесуть з собою шум, веселощі, гучний сміх і тільки щастя. І нехай віра в найкраще ніколи не покидає Вас, а добро буде найнадійнішим супутником на всі 365 днів на рік!

Бажаю Вам, щоб з Різдвом Христовим розквітла кожна днина, зоря Вифлеємська хай освітить Вам шлях до благополуччя і процвітання, а Новий рік змінить Ваші турботи на радість, а будні — на свято. Щиро зичу кожній українській родині любові та довіри, здоров’я та благополуччя. Якщо в Україні буде багато міцних, щасливих та заможних сімей, – у нас буде міцна держава. Хай завжди з Вами буде Божа ласка, а Віфлеємська ясна Зоря хай осяває Ваш життєвий шлях!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик.

Шановні жителі та гості району!

Ось і минає 2016 рік, який приніс нам багато змін і був, напевно, найскладнішим у сучасній історії молодої української держави. Незважаючи на складну ситуацію в Україні, пов’язану з тим, що країна фактично перебуває у стані війни, українці змогли об’єднатися навколо загрози зовнішньої агресії, вистояти і продемонструвати всьому світу свій незламний дух!

Рік 2017 готує нам складні випробування, але якщо ми з гідністю приймемо їх, то знайдемо вирішення будь-яких проблем як соціально-економічного, так і політичного характеру. Напередодні Новорічно-Різдвяних свят хочу побажати усім землякам миру, добра, сімейної злагоди та благополуччя. Нехай у ці дні в кожну оселю завітає дух Різдва, а кожен українець відчує любов та підтримку близьких людей. Нехай Бог благословляє захисників Вітчизни, які сьогодні самовіддано обороняють незалежність та суверенітет України та наш із вами спокій.

Бажаю всім міцного здоров’я, щастя та успіхів у кожній добрій справі! З Новим роком та Різдвом Христовим!

Голова районної державної адміністрації Олег Ващук.

Дорогі земляки!

Шановна Радивилівська громадо!

От і минає 2016-ий рік… З різними почуттями та настроями ми проводжаємо його в історію. Осмислюючи пройдене, можна сказати, що рік цей був неодзнозначним, сповненим різнопланових подій, викликів та випробувань. Для нашої громади він був сповнений ще й новими здобутками і звершеннями, цікавими знайомствами та зустрічами.

Сподіваюся, що у кожній Вашій сім’ї та родині теж було багато зроблено для свого добробуту. Ми плідно трудилися разом – влада, громада та бізнес – для того, щоб умови життя стали кращими, а населені пункти об’єднаної громади – затишнішими та ошатнішими. Давайте сміливо відкриємо першу сторінку календаря 2017-го року й побажаємо один одному миру, злагоди, терпіння, добра та благополуччя. Бо у новий рік ми входимо із якісно новими сподіваннями. Чи справдяться наші сподівання – залежить, передусім, від кожного з нас – від нашої відповідальності, нашої життєвої позиції, нашого розуму, таланту, нашої щоденної кропіткої праці. Переконливо вірю, що незмінні духовні цінності – мудрість, поміркованість, оптимізм та працьовитість стануть запорукою того, що ми гідно подолаємо всі труднощі та негаразди, якіщо ті стануть перед нами.

Від імені депутатського корпусу міської ради та її виконавчого комітету щиро вітаю Вас та Ваші родини з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим! Сподіваюсь, що рік цей буде благодатним для України й для кожного з нас, принесе благополуччя й впевненість у завтрашньому дні. Нехай же прийдешні свята принесуть радість і спокій у Ваші родини, укріплять вірою душі та зігріють любов’ю серця. А святкова новорічна зірка осяє кожну оселю, додасть здоров’я й наснаги, стане початком нових звершень та успіхів для всієї нашої об’єднаної громади. Додасть сил та натхнення на наполегливу працю заради наших дітей та онуків. Заради нашого рідного краю та всієї країни!

З Новим роком, з Різдвом Христовим!

З повагою, міський голова Микола Карапетян.