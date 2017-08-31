Об’їзній дорозі біля Радивилова – 15 років

Уже 15 років функціонує біля Радивилова об’їзна дорога на міжнародній автомагістралі Київ – Чоп.

Раніше автофургони стугоніли вулицями райцентру, створюючи небезпеки для городян, адже взимку не раз виїздили на тротуар або й перекидалися на поворотах – на перехресті вулиць Кременецької (раніше Карла Маркса) і Олександра Невського (раніше Ворошилова), при в’їзді в місто зі сторонни Бродів.

Двосмугова дорога в 12 метрів ширини кожна (довжина – 9 кілометрів) – неабиякий здобуток для розвантаження Радивилова. Щодоби об’їзну між постом Державтоінспекції (с.Опарипси), від в’їзду на територію Рівненщини, і селом Крупець використовують, як вважається, до 10 тисяч машин. Шляховики здійснюють поточні ремонти, підтримуючи полотно в належному стані.

У 2002 році на урочисте відкриття цієї дороги приїздили тодішні перший віце-прем’єр-міністр України Олег Дубина, міністр транспорту Георгій Кірпа, керівники області і району (головою РДА був Сергій Шевченко).

Дорога пролягає за чотири – п’ять кілометрів від райцентру, причому прокладена не тільки через поля й переліски, але й через болотисту місцевість. По суті, активне будівництво велося тут лише 14 років, тобто з 1988 року. Однак із витрачених 42 мільйонів гривень у цінах 2002 року 30 мільйонів було освоєно в рік пуску дороги, тобто в 2002 році. Дороговизну робіт будівельники пояснювали просто: на болотах доводилося виймати торф до глибини залягання твердого шару, тобто метрів на чотири, і на тому місці формували піщаний насип. Завозили грунт з кар’єрів біля сіл Баранне і Клекотів, а щебінь доставляли з Закарпаття і Хмельниччини. Чи не найбільш клопітною справою виявилося облаштування мосту завдовжки 40 метрів через річку Слонівку біля Опарипсів, між іншим, він всього за кілька десятків метрів від мосту на сільській дорозі між Опарипсами і Бугаївкою. Близько десятка літ тому міст на автомагістралі було реконструйовано за сучасними вимогами.

На знімку: радивилівці на щойно відкритій об’їзній дорозі поблизку Радивилова (2002 рік). Фото Василя Грицайчука. (Зліва направо: Михайло Котюк, Марія Котюк, Ольга Железняк, невідома особа, Віктор Железняк, Володимир Ящук). Нав лицьовій сторінці фото Олександра Курсика.